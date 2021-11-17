عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلية شابا فلسطينيا امس بالرصاص أثناء مواجهات في بلدة طمون في شمال الضفة الغربية المحتلّة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن «صدام حسن بني عودة (26 عاما) أُصيب برصاص القوات الإسرائيلية عند مدخل بلدة طمون في كتفه الأيسر والقلب واستقرت في رئته اليسرى» وذلك خلال مواجهات جرت على الطريق المؤدي إلى مدينة طوباس المجاورة لبلدة طمون أثناء اقتحام القوات الإسرائيلية لتنفيذ اعتقالات.

وتندلع مواجهات بشكل روتيني في الضفة الغربية عندما تدخل القوات الإسرائيلية البلدات الخاضعة للسلطة الفلسطينية لتنفيذ اعتقالات أو بعد تظاهرات ضد الاستيطان والاحتلال.

يعيش أكثر من 475 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية إضافة إلى أكثر من 2,8 مليون فلسطيني، في حين يعتبر القانون الدولي الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي.

