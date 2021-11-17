عربيات ودوليات

واشنطن- بكين- الوكالات: عقدت قمة افتراضية بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ شدد خلالها الرئيس الاميركي على وجوب أن تكون هناك «حواجز أمان» بين البلدين تمنع اندلاع «نزاع» بينهما، في حين دعا نظيره الصيني إلى تحسين «التواصل» بين بكين وواشنطن. كما تخللت القمة تحذيرات متبادلة بين الطرفين بشأن تايوان.

ومع انطلاق قمتهما الرامية إلى تخفيف التوتر الشديد بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان ومواضيع أخرى حساسة مثل التبادلات التجارية وحقوق الإنسان قال بايدن إن «التنافس بين البلدين لا ينبغي أن يتحول إلى نزاع، سواء أكان مقصودا أم لا».

من جانبه رأى شي أنه «ينبغي على الصين والولايات المتحدة تحسين التواصل والتعاون فيما بينهما»، معربا عن سروره لرؤية «صديقه القديم» للمرة الأولى عبر الشاشة بعد أن أجريا آخر حوارين بينهما عبر الهاتف. وتابع الرئيس الصيني مخاطبا نظيره الأميركي «أنا مستعد للتعاون معك».

وفي وقت لاحق من القمة حذر بايدن الصين من أي «محاولة أحادية» لتغيير وضع تايوان، وفقا للبيت الأبيض وأشار إلى أن الولايات المتحدة تبقى وفيّة لسياسة «الصين الواحدة» مؤكدًا أنه «يعارض بشدة» كل محاولة «أحادية لتغيير الوضع الراهن أو الإخلال بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان».

من جانبها، قالت وسائل إعلام رسمية صينية إن الرئيس الصيني أبلغ نظيره الأميركي بأن بلاده ستضطر لاتخاذ «إجراءات حاسمة» إذا تجاوزت القوى المؤيدة لاستقلال تايوان «خطا أحمر».

ويشكل مصير تايوان بشكل خاص مصدر التوتر الرئيس حاليا، مع تبادل تحذيرات السبت بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي.

إلى ذلك تشكل الممارسات الاقتصادية الصينية العدوانية تجاه الولايات المتحدة والانتهاكات التي تحصل في الصين لحقوق الإنسان مواضيع خلافية أساسية لكن واشنطن تؤكد أن القوتين يمكن أن تتعاونا في بعض المجالات مثل مكافحة التغير المناخي.

إلى ذلك أعرب بايدن عن «مخاوفه» حيال حقوق الإنسان في الصين كما عبر عن «مخاوفه حيال ممارسات الصين في شينجيانغ والتيبت وهونغ كونغ وحقوق الإنسان بشكل عام».

وكانت كلا من واشنطن وبكين قد شددتا على وجوب عدم عقد الآمال على نتائج فورية مهمة لهذه القمة. وأعلن البيت الأبيض أنه من غير المرتقب أن يؤدي هذا الاجتماع الافتراضي إلى «نتائج ملموسة». واكتفى الناطق باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان بالقول إن الرئيسين «سيجريان تبادلا لوجهات النظر بشكل صريح ومعمق وكامل» حول علاقاتهما الثنائية في وقت تمر العلاقات بين القوتين «بمنعطف حساس». وأضاف أن بكين ترغب في العمل مع واشنطن من «إعادة العلاقات الصينية- الأميركية على الطريق الصحيح لتطور سليم ومستقر».

