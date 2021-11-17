عربيات ودوليات

واشنطن- موسكو- الوكالات: استنكرت واشنطن بشدة «التصرف المتهور» الذي أقدمت عليه موسكو باختبارها صاروخا مضادا للأقمار الاصطناعية محذرة من أن هذه التجربة خلفت آلافا من قطع الحطام التي تهدد خصوصاً سلامة رواد الفضاء العاملين في محطة الفضاء الدولية. وأحيت هذه التجربة المخاوف من تحول الفضاء إلى ساحة حرب بين القوى العظمى.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان أن «روسيا أجرت بشكل غير مسؤول اختبارا تدميريا على صاروخ مضاد للأقمار الصناعية استهدفت خلاله أحد أقمارها الصناعية». وأكد أن هذه التجربة الصاروخية «خلفت حتى الآن أكثر من 1500 قطعة من الحطام المداري المُمكن تتبعه وستخلف على الأرجح مئات آلاف القطع من الحطام المداري الأصغر حجماً».

وحذر بلينكن في بيانه من أن «قطع الحطام الناجمة عن هذا الاختبار الخطِر وغير المسؤول ستهدد الآن ولعقود مقبلة الأقمار الاصطناعية وأجساماً فضائية أخرى حيوية لأمن دول أخرى واقتصادها ومصالحها العلمية».

وتابع أن هذه التجربة «ستزيد بشكل كبير من المخاطر التي يتعرض لها رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية» مؤكدا أن الولايات المتحدة «ستعمل مع حلفائها وشركائها في مسعى للرد على هذا العمل غير المسؤول». ولم يوضح بلينكن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات انتقامية ضد روسيا بسبب هذه التجربة مكتفياً بالقول إن بلاده «ستوضح أنها لن تتسامح مع هذا النوع من النشاط».من جهتها أصدرت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» بيانا قالت فيه إن محطة الفضاء الدولية «تمر كل 90 دقيقة عبر سحابة (من الحطام) أو بالقرب منها».

في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أجرت تجربة ناجحة في الفضاء أسفر عن تدمير قمر اصطناعي روسي خارج الخدمة. وأوضحت الوزارة في بيان امس أن الحديث يدور عن جهاز «تسيلينا- د» الذي تم إطلاقه إلى المدار في العام 1982 وكان عاطلا عن العمل.

