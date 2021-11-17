عربيات ودوليات

قال مفتي الديار المصرية د. شوقي علام، إنه لا حرج من الصلاة في مساجد الأضرحة أو المقامات «لأننا نتوجه في صلاتنا لله رب العالمين»، لافتًا إلى أن المرأة المسلمة يمكن أن تؤدي الحج والعمرة دون محرم.

وأضاف علام في كلمة ألقاها بندوة «الشباب وبناء الوعي» بجامعة بني سويف، أمس، أن «المرأة كانت حاضرة بقوة في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مشيرًا إلى أن دعوات منع المرأة من المشاركة في الحياة العامة والوظيفية هي تقاليد وافدة لا بد من إزالتها بالعلم ونشر الوعي».

وأكد رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن التلاحم والوحدة بين المصريين موجود منذ قديم الزمان، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حققت إنجازات كثيرة يشهد لها القاصي والداني، ويأتي في مقدمتها مبادرة «حياة كريمة» ومبادرة «100 مليون صحة»، والقضاء على فيروس سي، وهي جميعها تعتبر تطبيقًا عمليًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

وتابع: «إن الأساس في البناء والتنمية هو الوعي، وأن المسلمين الأوائل تنبهوا إلى قضية الوعي وأنشأوا علوم قبول الروايات التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثل علم الرجال وغيره، وهناك أحاديث كثيرة وردت في التثبت من نشر الأخبار»، كما أن الله سبحانه وتعالى نبهنا في كتابه الكريم فقال: (ما يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)، وحذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «كفى بالمرء كذبًا أن يحدِّث بكلِّ ما سمع». وأكد أن من أهم معركة تخوضها مصر الآن هي معركة بناء الوعي وضرورة اليقظة الدائمة المستمرة لمجابهة الأفكار الهدامة التي تعزل الشباب عن المشاركة في بناء مصر الجديدة بإرادة مصرية وعقول مصرية واياد مصرية.

وأضاف أن «بناء وعي الشباب على وجه الخصوص يعد قضية وطنية في غاية الأهمية، ينبغي أن تتشارك فيها جميع مؤسسات بناء الوعي من دينية وثقافية وإعلامية وتربوية واجتماعية، متسائلًا كيف تنهض أمة يغيب شبابها في متاهات التطرف والإرهاب وتغييب وعي الشباب؟!»، مشيرًا إلى أنه «على مر التاريخ نلحظ أن الفتوي منذ دخول الاسلام مصر مستقرة على الوحدة والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين، مشيرًا إلى أن الليث بن سعد فقيه مصر كان له دور مجتمعي كبير وكان له فتوى مهمة حول حماية الكنائس في الإسلام»، لافتًا إلى أن «الوحدة بين ابناء الوطن الواحد ظهرت أيضا في جميع الدساتير أولها دستور 23 الذي أكد أن المصريين أمام القانون سواء بلا أي تفرقة وتوالت الدساتير التي تؤكد على هذا المعني وآخرها دستور 2014».

وأشار إلى أن افتتاح الكاتدرائية والمسجد في العاصمة الإدارية الجديدة يعكس العبقرية المصرية في التلاحم والوحدة بين المصريين جميعًا، مؤكدًا «أننا سنتجاوز كل التحديات معًا، وأن مصر والمصريين عصية على أي فتنة».

وأكد المفتي أن «دار الإفتاء المصرية تفتح أبوابها في كل وقت لشباب مصر من كل الأطياف وترحب بكل حب بالتواصل معهم من أجل تحقيق بناء وعي صحيح يمثل الرؤية الفكرية والحضارية التي ننطلق منها جميعا لبناء مصر الحديثة».

