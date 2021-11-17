عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: اكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ان بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق نووي جيد مشيرا إلى أن «هذا يتطلب عودة أطراف التفاوض إلى التزاماتها بصورة كاملة». وفي حديث مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو أشار عبد اللهيان إلى المحادثات المقبلة في فيينا والتي ستنطلق يوم 29 نوفمبر الحالي مؤكدا أن «جميع الأطراف توصلت إلى فهم مشترك بأن أميركا تتحمل اللوم والمسؤولية عن الوضع الحالي».

وقال إن «بعض الأطراف التزمت الصمت في مواجهة المزايدات الأميركية في خطوة غير مسؤولة اسهمت في إيجاد الوضع الحالي الذي لا يمكن القبول به» وأضاف: «الحكومة الجديدة في إيران حكومة براغماتية تركز على النتائج»، لافتا إلى «أننا تبادلنا وجهات نظرنا مع أطراف المفاوضات ومستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد وهذا يتطلب عودة أطراف التفاوض إلى التزاماتها بصورة كاملة».

