دوليه

ستُضطر إيطاليا الى خوض الملحق مجدداً من أجل محاولة التأهل الى مونديال 2022، وذلك لاكتفائها بالتعادل السلبي مع مضيفتها إيرلندا الشمالية، ما فتح الباب أمام سويسرا لنيل بطاقة المجموعة الثالثة للتصفيات الأوروبية بفوزها على ضيفتها بلغاريا 4-0.

ودخلت إيطاليا وسويسرا الجولة الثامنة والأخيرة وهما على المسافة ذاتها مع 15 نقطة لكل منهما، مع أفضلية هدفين لصالح «أتزوري» المتوج بكأس أوروبا الصيف المنصرم، ما جعل كل منهما يبحث عن الفوز لحسم بطاقة المجموعة.

وحققت سويسرا المطلوب منها برباعية في لوسيرن تناوب على تسجيلها نواه أوكافور (48) وروبن فارغاس (57) وسدريك إيتن (72) وريمو فريولر (1+90)، فيما عجزت جارتها إيطاليا عن فك شيفرة الدفاع في بلفاست، ما سيضطرها لخوض الملحق مجدداً، على أمل ألا يتكرر سيناريو مونديال 2018 حين أقصيت على يد السويد وغابت عن النهائيات لأول مرة منذ 1958.

وقد دفع الإيطاليون من دون شك ثمن التعادل في الجولة الماضية على أرضهم أمام سويسرا 1-1 في لقاء أضاعوا في ثوانيه الأخيرة ركلة جزاء عبر جورجينيو.

ويتأهل الى النهائيات مباشرة أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات العشر، فيما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقاً فاصلاً بينها بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن القارة العجوز.

وإذا كانت إيطاليا خاضت ملحق مونديال 2018 لوجودها في مجموعة تضمن إسبانيا، فإن اضطرارها الآن لخوض المسار ذاته يشكل مفاجأة، ليس لأن سويسرا نالت البطاقة المباشرة، بل لأن «أتزوري» قادم بقيادة روبرتو مانشيني من تتويج بلقب كأس أوروبا وكان يُعتَقَد بأنه سيكون أمام مهمة سهلة.

وضغط أبطال أوروبا في بداية اللقاء ولاحت لهم فرصة لافتتاح التسجيل عبر الظهير جوفاني دي لورنتسو المتوغل في الجهة اليمنى، لكن الحارس بايلي بيكوك-فاريل كان يقظاً وأنقذ بلاده (8). ورغم الهيمنة الميدانية المطلقة، عانى الإيطاليون لاختراق دفاع أصحاب الضيافة الذين أحبطوا عزيمة رجال مانشيني وأجبروهم على الاكتفاء بالتعادل السلبي مع الوصول الى نهاية الشوط الأوّل.

وفي وقت كانت سويسرا تستهل الشوط الثاني بالتقدم على بلغاريا بهدف أوكافور بعد تمريرة من شيردان شاكيري (48)، كادت إيطاليا أن تتلقى الهدف الافتتاحي من أول فرصة حقيقية للمنتخب الايرلندي الشمالي لولا تألق الحارس جانلويجي دوناروما في وجه محاولة جورج سافيل (50).

وبدأت الأمور تزداد صعوبة على إيطاليا مع تمكن سويسرا من إضافة هدف ثانٍ في الدقيقة 57 عبر فارغاس بعد تمريرة من ماريو غافرانوفيتش، ما جعل الفوز لأبطال أوروبا ضرورة محتمة إذا ما أرادوا تجنب خوض الملحق.

لكن الفشل في إيجاد الحلول الهجومية في بلفاست جعل الأمور صعبة جداً على رجال مانشيني الذين حصلوا على فرصة مثالية لافتتاح التسجيل والتحرر عبر فيديريكو كييزا بعد مجهود فردي من دومينيكو بيراردي لكن محاولة نجم يوفنتوس مرت بجوار القائم الأيمن (63).

في هذا الوقت، كان المنتخب السويسري يسجل في لوسيرن الهدف الثالث عبر غافرانوفيتش بعد تمريرة بينية من شاكيري (64)، لكن الحكم ألغاه بعد الاحتكام الى «في أيه آر»، ما جعل إيطاليا بحاجة في تلك اللحظة الى هدف لضمان التأهل.

وعوض السويسريون هذا الهدف بآخر في الدقيقة 72 برأسية للبديل إيتن بعد عرضية لريناتو ستيفن، ما جعل أبطال أوروبا أمام مهمة شاقة جداً تحولت الى شبه مستحيلة مع الدخول في الدقائق العشر الأخيرة من دون الوصول الى الشباك. وأحبط ذلك عزيمة رجال مانشيني وكادوا أن يعودوا من بلفاست التي كانت مسرح الفشل الإيطالي في التأهل لمونديال 1958 بالخسارة في الجولة الأخيرة من تلك التصفيات 1-2، وهم يجرون خلفهم ذيل الهزيمة أيضاً لولا تدخل ليوناردو بونوتشي لابعاد الكرة عن خط المرمى في الثواني الأخيرة بعد خطأ فادح من دوناروما. وعندما كان الحكم يهم باطلاق صافرة النهاية في بلفاست، أكدت سويسرا أنها تستحق التأهل للمرة الخامسة توالياً والثانية عشرة في تاريخها بإضافة هدف رابع في الوقت بدل الضائع عبر فريولر بعد تمريرة أخرى لشاكيري (1+90).

