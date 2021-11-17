دوليه

واصل المنتخب الاسكتلندي عروضه القوية في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 وتغلب على ضيفه منتخب الدنمارك المتأهل سلفاً بثنائية نظيفة ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة السادسة. وهذه هي الخسارة الأولى للمنتخب الدنماركي في التصفيات علماً بأنه كان من أوائل المنتخبات التي ضمنت وجودها في المونديال القادم. ودخل المنتخب الاسكتلندي المباراة وهو ضامن للتأهل إلى الحق الأوروبي، وافتتح التسجيل له جون سوتا في الدقيقة 35 قبل أن يضيف تشي آدمز الهدف الثاني في الدقيقة 86. ورفع المنتخب الاسكتلندي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف الدنمارك التي تجمد رصيدها عند 27 نقطة. وضمن المجموعة ذاتها تفوقت النمسا على مولدوفا 4-1 فأنهت مشاركتها في المركز الرابع برصيد 16 نقطة فيما استقرت مولودفا في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

