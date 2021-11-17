دوليه

اكتسح منتخب انكلترا مضيفه سان مارينو المتواضع 10-0 أول من أمس، ضمن الجولة العاشرة من المجموعة التاسعة للتصفيات الأوروبية، ليضمن بالتالي بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات مونديال قطر 2022. وسجل مهاجم توتنهام هاري كين رباعية، ليرفع منتخب «الأسود الثلاثة» رصيده في صدارة المجموعة إلى 26 نقطة، متقدماً بفارق ست نقاط عن بولندا التي خسرت على أرضها أمام المجر 1-2، وستخوض الملحق. وجدد منتخب «الأسود الثلاثة» فوزه على سان مارينو بعدما كان سحقه على أرضه بخماسية نظيفة في الجولة الأولى من التصفيات في مارس الماضي، علماً أن المنتخبين تواجها ثماني مرات، فكانت الغلبة في جميعها لانكلترا. سجلت 52 هدفاً واهتزت شباكها مرة.

وضرب كين أكثر من عصفور بحجر واحد، فانفرد بالرقم القياسي الانكليزي لأكبر عدد من الأهداف في عام واحد (2021) بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفاً.

واعتمد مدرب انكلترا غاريث ساوثغيت على مزيج من الخبرة ومواهب شابة، فدفع بالحارس آرون رامسدل بين الخشبات الثلاث للمرة الأولى في مسيرته، في حين شارك زميله في أرسنال المهاجم إميل سميث رو أساسياً للمرة الاولى. وحافظ فيل فودن وهاري ماغواير وكالفين فيليبس وكين على مراكزهم بعدما شاركوا في الفوز بخماسية أمام ألبانيا في الجولة السابقة. وافتتح ماغواير الاستعراض التهديفي في رابع أهدافه في التصفيات، من رأسية اثر ركلة ركنية نفذها فودن (6)، قبل أن يتسبب بوكايو ساكا بالهدف الثاني بعدما سدد كرة من داخل المنطقة من الجهة اليسرى حولها فيليبي فابري بقدمه في مرمى فريقه خادعاً حارسه (139ز وبدأ كين استعراضه فسجل في 15 دقيقة أربعة أهداف، فأضاف الثالث لفريقه من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية الحكم المساعد «في ايه آر» (26)، ليعود ويسجل هدفه الثاني والرابع لفريقه بعد عرضية من سميث رو تابعها تسديدة على يمين الحارس (31). وعاد كين ليقف عند علامة الجزاء ويحقق هاتريك للمرة الثانية توالياً (39). وأبى كين إلا أن يدوّن اسمه أكثر في الصفحات القياسية للكرة المستديرة، فسجل السادس لفريقه والرابع له (42).

مع انطلاق الشوط الثاني، أجرى ساوثغيت ثلاثة تبديلات فأخرج ماغواير وفيليبس وفودن وادخل بن تشيلويل وتامي أبراهام وكونور كالاغر في أوّل مباراة دولية له.

وكان سميث رو عند حسن ظن مدربه فسجل الهدف السابع بعد لعبة رائعة بكعب قدم أبراهام تابعها الهداف في المرمى (58)، لتزداد مصائب سان مارينو بطرد دانتي روسي بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 68، ليسجل بعد دقيقة تايرون مينغز الثامن من رأسية، وأبراهام التاسع (78) وساكا برأسية العاشر (79).

