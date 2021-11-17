دوليه

قال نادي وست هام يونايتد الانكليزي إنه «مندهش» من قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمعاقبة جماهيره وحرمانها من حضور مباراة الفريق خارج دياره أمام رابيد فيينا، مضيفا أنه طلب بصورة عاجلة توضيحا من الاتحاد.

وعاقب يويفا جماهير وست هام بالحرمان من السفر لحضور مباراة رابيد فيينا في الدوري الأوروبي، يوم 25 نوفمبر بسبب الشغب خلال لقاء ضد جنك البلجيكي في وقت سابق هذا الشهر. وواجه مشجعو النادي الإنكليزي اتهامات بإثارة الشغب وإلقاء مقذوفات، بعد التعادل 2-2 مع الفريق البلجيكي في الرابع من نوفمبر.

وقال وست هام في بيان أول من امس «نحن مندهشون من هذه العقوبات ونأسف لجماهيرنا التي تصرفت بشكل لا تشوبه شائبة ودعمت الفريق طيلة الوقت ولن تتمكن الآن من السفر إلى المباراة المقبلة خارج الديار في الدوري الأوروبي».

وتابع «طلب النادي الأسباب المكتوبة الكاملة من الاتحاد الأوروبي بشأن هذه العقوبات وطلبنا منه الإسراع في النظر في طلبنا لأن المزيد من التأخير قد يؤثر على المشجعين مرة أخرى».وغرم يويفا وست هام 30 ألف يورو (34 ألف دولار) بجانب 4500 يورو أخرى بسبب التهمتين. ويتصدر وست هام المجموعة الثامنة في الدوري الأوروبي بعشر نقاط من أربع مباريات، متقدما بأربع نقاط على دينامو زغرب.

