دوليه

التزمت الصين الصمت أول من أمس حيال القلق المتزايد بشأن مصير لاعبة التنس بينغ شواي المتوارية عن الأنظار منذ اتهامها لرجل سياسي نافذ بالاعتداء الجنسي.

ودعت رابطة اللاعبات المحترفات (دبليو تي ايه) الاحد إلى «التحقيق بشكل كامل وعادل وشفاف وبدون رقابة» في مزاعم بينغ. وعند سؤاله عن أي تعليق بشأن القلق المتصاعد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان أول من أمس «لم أسمع بالمسألة التي تتحدثون عنها».وتابع «هذه ليست مسألة ديبلوماسية» من دون أن يضيف أي تعليق بشأن المصنفة أولى عالميًا سابقًا في منافسات الزوجي.

