دوليه

أصيب لويس فان غال مدرب منتخب هولندا في أعلى الفخذ بعد سقوطه من فوق دراجته أول من أمس لكنه حضر مع فريقه أمس مواجهته المصيرية أمام النرويج في تصفيات كأس العالم. واستخدم فان غال، - الذي كان يستقل دراجته قرب فندق الفريق حين سقط ونقل إلى مستشفى لإجراء فحوصات -، عربة غولف للإشراف على تدريبات الفريق أول من أمس قبل المباراة المرتقبة. ولم يستطع المدرب البالغ عمره 70 عاماً حضور المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة شخصياً لكنه شارك عبر تقنية الفيديو بينما كان يجلس على كرسي متحرك. وقال فان غال للصحافيين: «حالتي ليست جيدة بدنيا لكن عقلي لا يزال يعمل، أشعر بألم شديد لذلك استخدمت عربة الغولف خلال التدريبات». وتابع: «لكن لا يزال بوسعي القيام بواجباتي وقمت بالاستعدادات المطلوبة بشكل طبيعي». وقال فان دايك قائد هولندا الذي شارك في المؤتمر الصحافي إن الحادث «كان صدمة بالتأكيد». وتابع «لكننا سعداء لأنه لا يزال قادراً على قيادة الفريق ولم يؤثر هذا الحادث كثيراً على الاستعدادات، هذا الصباح ترأس اجتماعاً مهماً للفريق، لا يزال فان غال حريصاً على بلوغ نهائيات كأس العالم».