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حسم التعادل الإيجابي 1 – 1 نتيجة اللقاء الودي الذي جمع الأزرق مع مضيفه الليتواني أول من أمس، ليختتم المنتخب الوطني رحلة الإعداد الأوروبية في فترة التوقف الدولي.

وافتتح الأزرق التسجيل في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد الليتواني، عبر لاعب الوسط فواز عايض في الدقيقة 43 من تسديدة قوية من خارج المنطقة، فيما أدرك المنتخب المضيف التعادل في الدقيقة 54 عن طريق جوستاس لاسيكاس.

وبدأ الجهاز الفني للأزرق بقيادة الإسباني كارلوس غونزاليس اللقاء بتشكيل مكون من خالد الرشيدي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع عبدالعزيز ناجي وفهد حمود وراشد الدوسري وحمد القلاف، وشغل خط الوسط كل من فواز عايض وسلطان العنزي وحمد حربي ومبارك الفنيني، ولعب في خط المقدمة عيد الرشيدي و بندر بورسلي. وأشرك المدرب على فترات متقطعة من الشوط الثاني بدر المطوع وناصر لافي ومحمد خليل.

ظهر الأزرق بصورة أفضل من المباراة الماضية التي خسرها أمام التشيك بسباعية نظيفة، فكان أكثر جرأة ووصولاً إلى المرمى، وساعده على بناء الهجمات وتنويع الألعاب المستوى العادي للمنتخب الليتواني، علماً أن لاعبي الفريق المضيف كانوا يتعاملون بخشونة وعنف في بعض الكرات.

وبصورة عامة لم يكن الأزرق مقنعاً في هذه الرحلة، إذ يحتاج الفريق إلى المزيد من العمل الفني والتدريب المكثف والاحتكاك المتدرج مع منتخبات تقاربه في المستوى، قبل الاقتراب من موعد التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2023، فأغلب عناصر المنتخب من «الشباب» ويفتقدون إلى الخبرة الدولية، كما أن مستوى البطولات المحلية لا يساعد على بناء منتخب قوي وقادر على المنافسة في جميع الاستحاقات.

وكان وفد الأزرق عاد إلى البلاد يوم أمس، وسيحصل اللاعبون على راحة قبل انضمامهم إلى فرقهم لبدء المشوار في الدوري الممتاز الذي ينطلق بعد غد.

