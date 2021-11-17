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يخوض الكويت مواجهة صعبة أمام القادسية في الـ 07:30 مساء اليوم ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز لكرة السلة، والتي تشهد مواجهة أخرى لا تقل أهمية تجمع كاظمة مع الجهراء في الـ 05:30، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويتصدر الكويت وكاظمة ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط من 3 انتصارات دون هزيمة، يأتي بعدهما الجهراء وبرقان بـ 5 نقاط من 3 مباريات للأول و4 للثاني، ثم القادسية والقرين بـ 4 نقاط وأيضاً من 3 مباريات للأول و4 للثاني.

وكانت منافسات البطولة توقفت 15 يوماً بعد قرار الاتحاد بتوقيف انشطته للتنسيق مع وزارة الصحة بشأن ضمان وجود سيارات الاسعاف أثناء اقامة المباريات، نظراً للاحداث التي صاحبت مواجهة الجهراء والكويت في الجولة الماضية وتعرض لاعبين من الجهراء لاصابة بالغة وسط غياب الاسعاف مما أوقف المباراة 40 دقيقة في كل اصابة.

وتقام البطولة بنظام الدوري من ثلاثة أقسام على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بطريقة «بلاي أوف» من خمس مباريات يتأهل إلى النهائي الفائز في ثلاث منها. ويقام النهائي بالنظام ذاته، فيما يهبط السادس إلى الدرجة الاولى ويلعب الخامس مع ثاني الأولى ثلاث مواجهات يتأهل الى الدرجة الممتازة الفائز في اثنتين منها.

ويعتبر لقاء الكويت مع القادسية مواجهة تقليدية لها طابعها الخاص نظراً لتنافس الفريقين على أغلب البطولات في الأعوام الماضية وإن تفوق الأبيض بشكل واضح في المواسم الأخيرة إذ انه يحمل لقب البطولة في المواسم الأربعة الأخيرة.

ويسعى القادسية اليوم إلى تأكيد صحوته وتحقيق انتصار سيضعه ضمن الفرق المرشحة للقب خصوصا بعد بدايته المتواضعة بسقوطه أمام الجهراء وكاظمة في المرحلتين الأوليين قبل أن يحقق فوزا صعبا على برقان، في المقابل يريد الأبيض تأكيد تفوقه ومواصلة تحقيق الانتصارات وهو يبدو الأقرب إلى خطف نقطتي المباراة قياساً على مستوى الطرفين في المراحل الماضية.

وفي المباراة الثانية ستكون المنافسة على أشدها بين الجهراء وكاظمة إذ يقدم الفريقان مستويات مميزة تؤكد جاهزيتهما للمنافسة الجدية على لقب البطولة.

