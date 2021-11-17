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يستعد الكويت إلى مواصلة انتصاراته عندما يلتقي برقان في الـ 05:30 مساء اليوم ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي تشهد لقاء آخر يجمع العربي مع الفحيحيل في الـ 07:30، وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويتصدر الأبيض ترتيب الفرق برصيد 14 نقطة من 7 انتصارات دون أي هزيمة، فيما يملك برقان 8 نقاط في المركز الخامس. ويغرد الكويت خارج السرب إذ يتصدر بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه السالمية الثاني وهو حقق الانتصار في جميع مبارياته لغاية الآن ويبدو انه مؤهل إلى مواصلتها اليوم قياساً على مستوى الطرفين في البطولة. ويهيمن الكويت على لقب البطولة في المواسم السبعة الماضية وهو يريد المحافظة على لقبه للمرة الثامنة على التوالي. فيما يسعى برقان إلى تحقيق نتيجة ايجابية تمكنه من مواصلة المنافسة على المراكز الأربعة الأولى. وفي المباراة الثانية يريد الفحيحيل الثأر من العربي الذي هزمه في افتتاح البطولة. وتطور مستوى الفحيحيل بصورة ملحوظة خلال القسم الأول وهو يملك 5 نقاط في المركز السادس على العكس من خصمه الذي تراجع مستواه كثيراً ولم يحقق سوى 4 نقاط وضعته في المركز السابع وبات مهدداً بالهبوط إلى الدرجة الأولى.