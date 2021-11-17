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أثبت القادسية رغبته في الدفاع عن لقب دوري الكرة الطائرة عندما تغلب على كاظمة 3-2 (25-21، 20-25، 25-20، 29-31، 17-15) أول من أمس ضمن الجولة الثانية من البطولة والتي شهدت انتصارا سهلا للكويت على العربي 3-0 (25-18، 25-21، 25-18)، فيما تغلب الجهراء على التضامن بالنتيجة ذاتها (25-19، 25-22، 25-16).

ورفع القادسية رصيده إلى 4 نقاط من انتصارين بالتساوي مع الكويت والجهراء صحابي الرصيد ذاته، يأتي بعدهما العربي وبرقان 3 نقاط، ثم كاظمة نقطة واحدة، واخيراَ التضامن دون رصيد من النقاط. ويطبق النظام الدولي لاحتساب النقاط في البطولة إذ يحصل الفائز بنتيجة 3-0 أو 3-1 على النقاط الثلاث كاملة مقابل لاشيء للمهزوم، فيما يحصل على نقطتين في حال الفوز 3-2 مقابل نقطة للخاسر.

وكان القادسية استهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب ومستحق على الكويت 3-2، فيما فاز العربي أيضا بصعوبة على الجهراء بالنتيجة ذاتها، في الوقت الذي حقق به برقان انتصارا حاسماً على التضامن بثلاثة أشواط نظيفة، فيما غاب كاظمة عن الجولة الأولى.

وجاءت مباراة القادسية وكاظمة قوية ومليئة بالندية والاثارة حتى النقطة الأخيرة. واثبت الأصفر بتحقيقه الانتصار الثاني في البطولة على البرتقالي بعد الأول على الكويت انه يعمل بجد من أجل المحافظة على لقبه للموسم الثاني على التوالي إذ تمكن من هزيمة المرشحين الابرز للقب.

وفي اللقاء الثاني لم يجد الأبيض أي صعوبة في العودة إلى طريق الانتصارات من خلال الفوز بثلاثة أشواط نظيفة على العربي الذي تراجع مستواه بصورة ملحوظة هذا الموسم. وفي اللقاء الثالث أكد الجهراء المجتهد جديته في المنافسة على التأهل إلى المربع الذهبي بتحقيقه انتصاراً سهلاً على التضامن 3-0.

