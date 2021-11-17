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غادر البلاد فجر الأول من أمس وفد منتخب المبارزة للمعاقين متوجهاً إلى مدينة بيزا الإيطالية، للمشاركة في بطولة العالم للمبارزة، والتي ستقام خلال الفترة من 17 وحتى 21 نوفمبر الحالي.

ويرأس الوفد سعد الفاهد، وأحمد المطوع، وعلي الحداد (إداريان)، وفيصل الكندري (مدربا)، وستة لاعبين هم: خلود المطيري، وعايشة مطر، وفراج الدوسري، وسليمان التميمي، وفهد بستكي، وعبدالله العنزي.

من جانب آخر، أبدى رئيس اللجنة البارالمبية الرياضية للمبارزة تركي الشمري سعادته في أول مشاركة دولية للمنتخب بعد جائحة كورونا، وبعد التشكيل الجديد للجنة البارالمبية، قال: «نأمل بتقديم أفضل المستويات في سلاحي الايبيه والفلوريه، وتحقيق نتائج متميزة والمنافسة على المراكز الأولى، رغم المنافسة القوية المتوقعة في ظل مشاركة أفضل المبارزين والمبارزات في العالم»، مشيدا بحرص اللاعبين على المواظبة على التدريبات اليومية وروحهم المعنوية العالية طوال فترة الإعداد للبطولة.وأشاد الشمري بالجهود الطيبة التي بذلتها اللجة البارالمبية ، والهيئة العامة للرياضة بقيادة المدير العام حمود فليطح ونائبه د. صقر الملا وحرصهما على تذليل العقبات كافة من أجل مشاركة إيجابية وفاعلة لمنتخب المبارزة للمعاقين.

