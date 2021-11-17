الاخيرة

الكويت أمام مفترق طرق، إما الاعتقاد الراسخ بأن خارطة طريقنا القديمة ولعبتنا السياسية القائمة والموروثة تُمارس بأفضل ما تكون الممارسة لمصلحة البلاد والعباد، ومن ثم علينا أن نعض عليها بالنواجذ ونستمر عليها لحصد مزيد من المكاسب النهضوية والتنموية ضمن قطاعات الشفافية والتعليم الجيد والخدمة الصحية المتميزة... إلخ.

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وإما أن نقر للمرة الأولى وبتواضع شديد بأن مسارنا السابق المستمر منذ عقود لم يوصل سفينتنا إلى الهدف المنشود وأن حجم التغيير القادم لا يكون بالانحراف القليل والصغير عن المسار السابق، أي ما هو أقرب للتغيير الصوري والشكلي، بل هناك حاجة ماسة لتغيير مفصلي يصل إلى 180 درجة عن المسار السابق القائم على البركة والمستمر منذ زمن طويل، كي نبدأ بخلق روح أمل صادق وتفاؤل حقيقي لدى الناس بمستقبل مشرق.

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وأعتقد أن أولى خطوات الإصلاح هي عبر محاولة الاستفادة من التجربة الخليجية الرائدة التي تبعد عنا دقائق قليلة والمعمول بها في أكثر من بلد خليجي، ويكفي الحكومة الكويتية الجديدة إنجازاً لو طلبت من وزرائها الجدد ممن يفترض بهم الذكاء والكفاءة والقدرة أن يتواصلوا مع نظرائهم الخليجيين، وأن يحضروا منهم الأنظمة والتشريعات والممارسات والخبرات التي استعانوا بها للوصول إلى مرحلة المجد والتقدم الذي يعيشونه والتي جعلتهم وبكل المقاييس أقرب ما يكونون لإنجازات العالم الأول، ولو استطعنا خلال السنوات الأربع القادمة المؤدية لعام 2025 أن نصل لمستوى الأداء الخليجي في أعمال الحكومة، وبقية الخدمات لحققنا إنجازاً كبيراً وبدأنا نصبح إضافة لا عالة على الأشقاء في دول الخليج ولماذا نحاول بحق... إعادة اختراع العجلة؟!

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آخر محطة:

الإنجاز لا يتحقق بالأحلام بل بوضع رؤية وتعيين الأكفاء لإنجازها، والنهضة الكويتية لن تتحقق الا بتغييرات جذرية بالتشريع ومفاهيم المجتمع للانفتاح ودور القطاع الخاص الرائد في الاقتصاد الذي يوجب الدعم لا المحاربة، وعدا ذلك تصبح كل الأحلام والوعود أقرب للمثل العامي القائل.. تيش بـ ريش!

