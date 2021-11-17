أول النهار

قام نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف بجولة في معسكر التحرير، حيث التقى المعاون للاسناد الاداري العميد مهندس عصام نايف عصام، واطلع على أحدث الآليات التي دخلت الخدمة في الحرس الوطني لدعم وحدات المعاون للاسناد الاداري في أداء المهام على أكمل وجه.

واستمع النواف الى ايجاز عن المستشفى الميداني، الذي تم التعاقد لتنفيذه خلال أزمة كورونا بعد قيام الحرس الوطني بتجهيز مستشفى ميداني لخدمة أهالي منطقة المهبولة، ونجاحه في الدور المناط به في تقديم الدعم والاسناد لوزارة الصحة وتقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، وسعى الحرس الوطني لتحديث معداته وآلياته بدعم من قيادته الكريمة ليستمر كجهاز الاسناد الأول لمختلف قطاعات الدولة.

ويتميز المستشفى الميداني الجديد بسهولة الاستخدام والتخزين والقدرة على نقله لأي موقع، ويحتوي على أحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتكاملة لضمان تقديم الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، ويضم غرفة للعمليات الصغرى وغرف للملاحظة وعيادات متخصصة، واستراحة للأطباء، وغرف استقبال للمرضى، كما يمكن تقسيم المستشفى حسب الحاجة جزء للرجال وآخر للنساء.

واستعرض النواف خلال الزيارة قوارب الانقاذ والآليات والمعدات المستخدمة في تفعيل خطة الأمطار للتعامل مع تجمعات المياه وانقاذ العالقين وتسهيل حركة الطرق، وتفقد الآليات التي تم تصميمها خصيصا للحرس الوطني للمساعدة في تقديم الدعم والاسناد لأجهزة الدولة كسيارات الاطفاء الحديثة ومعدات الطوارئ الطبية، منها الدراجات الرباعية التي تستخدم في بعض حالات الانقاذ والاسعاف، كما اطلع على منظومة الوقود الجديدة في فرع الامداد والتي تشمل محطة وقود متنقلة للبنزين والديزل تم تدشينها أخيراً في الحرس الوطني ويمكن استخدامها في أماكن مختلفة.

وفي ختام الجولة تفقد النواف المخبز الآلي الذي تم انشاؤه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المخبوزات لمعسكرات الحرس الوطني.

وأكد النواف على توفير كل الامكانات لتحديث منظومة العمل داخل معسكرات الحرس الوطني وتزويد الوحدات باحتياجاتها أولا بأول ومواكبة المستجدات في جميع المجالات ليتسنى لرجال الحرس الوطني القيام بواجباتهم في خدمة الوطن بكفاءة واقتدار.

