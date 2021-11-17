أول النهار

أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكارها دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة ‏العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة.‏

وأوضحت الوزارة أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لحادث التفجير الإرهابي في مدينة ليفربول في المملكة المتحدة الصديقة.

وأكدت الوزارة في بيان لها تضامن دولة الكويت مع المملكة المتحدة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها.

