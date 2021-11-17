أول النهار

اكدت الكويت ايمانها بحماية حق التعليم للجميع وذلك من خلال الدعم والمشاركة في «التحالف العالمي للتعليم» الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). جاء ذلك في كلمة القاها مندوب الكويت الدائم لليونسكو الدكتور ادم الملا في المؤتمر العام الـ41 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) حيث نقل تحيات صاحب السمو امير الكويت الشيخ نواف الأحمد وعظيم تقديره لما تبذله منظمة اليونسكو من جهود في مجالاتها المختلفة لخدمة العالم.

وقال الملا ان الكويت تؤمن باختلاف التحديات والفرص بين الدول والتي تتطلب دعما خاصا لتلبية احتياجاتها وبالنظر إلى أهمية التنمية في القارة الأفريقية الصديقة تمنح الكويت سنويا جائزة السميط للتنمية الإفريقية.

وتهدف الجائزه الى إبراز الإنجازات الناجحة في مجالات التعليم والأمن الغذائي والصحة من جهة والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية والبنية التحتية في القارة الإفريقية من جهة ثانية. اما فيما يتعلق بقطاع الاتصال والمعلومات فقد عبر الملا عن فخر الكويت بمنح جائزة اليونسكو (الأمير جابر الأحمد) للتمكين الرقمي لذوي الإعاقة والتي تهدف الى مكافأة الإسهامات المميزة في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتحسين نوعية حياتهم.

