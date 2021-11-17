أول النهار

قلد سفير إيطاليا لدى الكويت كارلو بالدوتشي استاذ الانثربولوجيا وعلم الآثار بجامعة الكويت د. حسن اشكناني وسام (نجمة ايطاليا) برتبة فارس استحقاقا لجهوده في تعزيز الاواصر الفكرية والثقافية والاكاديمية بين البلدين الصديقين.

وأشاد السفير بالدوتشي في كلمة القاها في حفل أقامته السفارة بالمناسبة بحضور حشد من الاكاديميين ورجال الفكر والثقافة بجهود الدكتور اشكناني في تنظيم أول نشاط على مستوى الخليج العربي باقامة اول مدرسة شتوية لعلم الاثار في كلية العلوم الاجتماعية ودعوة أساتذة من أقدم جامعة في ايطاليا (جامعة روما لا سابينزا)..

واوضح ان هذا النشاط تضمن محاضرات وزيارات ميدانية مع طلبة الانثروبولوجيا وزيارات لمتاحف الكويت مبينا ان هذا النشاط سوف يثمر عن اتفاقية ثقافية عالية المستوى.

ونوه بدور د. اشكناني في جمع مقتنيات وكتب ايطالية نادرة تحدثت عن الكويت منذ القرن الـ19 مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والصداقة بين البلدين.

ومن جانبه قال اشكناني في تصريح لـ (كونا) على هامش الحفل إن هذا الوسام هو «من فضل الباري تعالى وجهود زملائي في الكلية والقسم وطلبة الانثروبولوجيا واصدقائي المخلصين واهلي الاحباء».

وأعرب عن اعتزازه وسعادته بهذا التكريم الذي ناله من دولة أوروبية ذات تاريخ عريق قائلا «انا جندي لوطني الكويت ولتاريخها وثقافتها وتراثها ولاهلها الاطياب».

ويعتبر هذا الوسام أرفع تكريم تمنحه ايطاليا لأصحاب الجدارة في مجالات الآداب والفنون والاقتصاد والخدمة العامة والأنشطة الاجتماعية والخيرية والإنسانية وللخدمة الطويلة والبارزة في مجالات العمل المدني والعسكري.

ويعد الدكتور أشكناني أحد أهم جامعي الكتب القديمة للرحالة الإيطاليين الذين شهدوا مناطق الخليج العربي وتحديدا الكويت ويمتلك أندر كتاب لأقدم رحالة إيطالي زار الكويت عام 1862 وهو الطبيب ماركو موسيزانو الجراح في البيت الملكي وعضو بعثة ملك إيطاليا ايمانويل الثاني والكتاب نسخة من أصل نسختين عثر عليهما حتى الآن.

