الأولى

فجر مديرو المدارس المشاركون في ملتقى جمعية المعلمين مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشفوا عن سوء مستوى بعض المعلمين الجدد، موضحين ان بعضهم «لسانهم طويل ومظهرهم العام غير تربوي ولايستحقون ان يكونوا قدوة».

واكدوا ان معلمي اللغة العربية لايملكون اي مقومات للتعليم بل ان بعضهم غير مؤهلين ولايفرقون بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة، متسائلين هل نعلم الطلبة أم المعلمين؟.

واضافوا ان معلمي اللغة الفرنسية ايضاً لا يعرفون ولا كلمة فرنسية وهذه مشكلة نعاني منها داعين «التربية» إلى ايقاف الكادر عنهم وادخالهم في دورات تدريبية لانهم خريجو تعليم «اونلاين» وضعفاء جداً وليس للتعليم اي اهمية لديهم. وتساءل المشاركون عن الشخص الذي اقترح طريقة العودة للدراسة، مؤكدين انه غير تربوي واصفين دوام الطلبة يوم وترك بانه «دوام هجانة».

واوضحوا ان طريقة العودة فاشلة وايقاف التعليم الالكتروني قرار خطأ اضافة إلى ان الوزارة قامت اثناء فترة التعليم «اونلاين» خلال جائحة «كورونا» بتدريس المواد غير الاساسية وبعد العودة للدراسة حضورياً اوقفتها لافتين إلى ان ذلك امر مستغرب جداً. وبينوا ان هناك قرارات ارتجالية وغير مدروسة والدليل على ذلك فاقد التعليم الذي نعاني منه وستكون مخرجاته سيئة جداً، منوهين إلى انه كان من المفترض ان نبدأ مبكراً وليس متأخراً لتعويض الفاقد وان نبدأ بالتأسيس ولا نمر عليه مرور الكرام. وتطرق المديرون إلى زمن الحصة الواحدة وهو ساعة كاملة واصفين اياها بانها مزعجة ومرهقة للطالب وللأسف لا يوجد حل لهذه المشكلة لذلك نطالب بالعودة الكاملة للطلبة والغاء هذه الطريقة مبينين ان الوضع الصحي حاليا يساعد على العودة.

من جانبه أكد رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي ان عدم استقرار الوضع في التربية انعكس سلباً على المنظومة التربوية مشيراً إلى ان كل وزير يأتي لديه رؤية ومن ثم يتم تغييره ويأتي آخر برؤية مختلفة. وذكر ان هناك الكثير من القضايا التي نضعها امام اعيننا منها نقص معلمي المرحلة المتوسطة وقلة العمالة في المدارس اضافة إلى ارتفاع الانصبة لدى المعلمين ومشكلة التوصيف الوظيفي والتخصصات النادرة، منوهاً إلى ان الجمعية متواصلة مع وزير التربية د علي المضف والوكيل د. علي اليعقوب. واوضح انه سيتم تشكيل لجنة لصياغة توصيات الملتقى ورفعها للمسؤولين في التربية، مؤكداً ان اللقاء لن يكون اللقاء الأخير بل سيتكرر بين فترة وأخرى.