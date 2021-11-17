الأولى

أعرب «تجمع دواوين الكويت» عن أمله في أن يكون من شملهم العفو الأميري الكريم عند حسن الظن كأبناء بررة للوطن والقيادة، داعيا الجميع الى تجنب الفتنة والطائفية.

وقال في بيان وقعه فهد المعجل: ان العفو من شيم الكرام، وانه في الكويت حقيقة تثبت أصالة أهل الكويت قيادة وشعبا وما جبلوا عليه من سماحة وطيبة.

وزاد البيان ان الكويت الغالية بحاجة لكل أبنائها وهم كلهم بعون الله درعها الواقية، فالكويت تزخر بالشرفاء من كل الملل والطوائف.

وأضاف ان المبادرة السامية للعفو إنما هي قدوة ورسالة للجميع لتوحيد الصفوف وتصفية النفوس وبأن الكويت هي بلد الأمن والأمان، وبأن أهلها لا تزيدهم المحن إلا تقاربا وترابطا ومحبة.

ومضى البيان يقول: نحن على ثقة تامة بالحكماء من أبناء الكويت من جميع الملل والطوائف وبأنهم يسعون الى تأصيل مبدأ الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة بجميع أنواعها.

