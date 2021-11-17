الأولى

أصدرت تريند مايكرو إنكوربوريتد، الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني، تقريرها نصف السنوي لعام 2021 تحت عنوان: هجمات على جميع المستويات.

وسلط التقرير الأمني الضوء على مشهد التهديدات في النصف الأول من العام الحالي والذي يتطور بشكل سريع كما يزود التقرير قادة الأعمال بأفضل الارشادات الاستراتيجية لحماية شركاتهم ومؤسساتهم في ظل الاقتصاد الرقمي. وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، فقد تصدت حلول تريند مايكرو لـ 40.9 مليار تهديد سيبراني عبر البريد الإلكتروني، والملفات والروابط الخبيثة على مستوى العالم، بزيادة سنوية بلغت 47%.

وعلى صعيد الكويت، حجبت حلول تريند مايكرو ما يقرب من 6 ملايين (5,997,116) هجمة عبر البريد الإلكتروني في الدولة، فضلاً عن منع وقوع ما يزيد على 1.3 مليون (1,393,583) هجمة عبر الروابط الضارة، وأكثر من 2000 (2775) هجمة عبر الروابط المضيفة، بالإضافة إلى أكثر من 749 ألفا (749,723) هجمة عبر البرامج الضارة تم تحديدها وإيقافها.

وأظهر التقرير بأن الشبكات المنزلية في الكويت كانت عامل جذب لمجرمي الإنترنت الذين استهدفوا الأنظمة والأجهزة والشبكات، في هذا الإطار فقد حجبت حلول Smart Home Network من تريند مايكرو أكثر من 78 ألفا (78,666) هجمة داخلية وخارجية، بالإضافة إلى منع حصول حوالي 660 ألفا (659,883) هجمة من القراصنة الساعين لاستهداف أو السيطرة على الشبكات المنزلية عبر البرامج الضارة للوصول إلى معلومات حساسة، أو اعتراض الاتصالات، أو شن هجمات خارجية.