الأولى

نفى رئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم ما ورد في بعض وسائل الاعلام عن ربط قواعد بيانات في كل من مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية مع أجهزة وخوادم خارج البلاد. من جانب آخر اعلن نائب المدير العام للهيئة لشؤون القوى العاملة الوطنية عبدالله المطوطح في تصريح صحافي امس ان مجلس الخدمة المدنية وافق على مقترح استمرار صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص حال الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية. وقال: كما تم رفع المقترح لإدارة الفتوى والتشريع لمراجعة مشروع القرار وإفراغه في الصياغة القانونية المناسبة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره ووضعه محل التنفيذ.