الخليج وقمة جلاسجو ومصير الكوكب

آراء

لا أعتقد أن أحدًا على هذا الكوكب يمكن أن يكون صفرًا حتى يتم تصفير انبعاثات الكربون وإنقاذ البشرية من نهايات مؤلمة، من هنا كان للمبادرة السعودية وللمسيرة الخليجية الخضراء في قمة المناخ بجلاسجو الاسكتلندية التأثير والحجم الذي تستحقه المنطقة، فنحن مثل غيرنا مسئولون عن انبعاثات الكربون، ونحن مثل غيرنا مهمومون بضرورة تخضير الحياة وتشجيرها، ونحن مثل غيرنا على الكوكب مبهورون بالبحوث التي اكتشفت بأن عددًا من مدن العالم التاريخية سوف توارى الثرى قبل نهاية هذا القرن، إلا إذا بدأنا من الآن في رصد 100 مليار دولار سنويًا وهذا أضعف الإيمان، إلا إذا تعاونت الأسرة الدولية من أجل المساهمة كل بحسب إمكاناته في تغطية هذا الرقم، وإلا إذا بدأت دول العالم الكبرى المسئولة عن ثلثي الانبعاثات الحرارية وهي الولايات المتحدة والصين في التقليل من هذه الانبعاثات، في الحد من الصناعات الملوثة للبيئة وتلك التي تهدد وجود الكائنات الحية الدقيقة، والأخرى التي تمارس تجريفها المتعمد للنفايات فتحرقها وتنتهك خصوصيتها وتبيد طيورها وحيواناتها وأحيائها المائية.

و.. إلا إذا تعاون المجتمع الدولي وهب عن بكرة أبيه لإنقاذ الكوكب الضعيف، وترتيق قشرته الأرضية الهشة، وتعديل زوايا حركته حتى يصبح الشتاء شتاءً والصيف صيفًا، حتى يعود خريف الكون وربيعه إلى سابق عهدهما مفعمان بالورود والرياحين وليس بالأعاصير والعواصف والبراكين، وحتى تصبح أمة بني البشر أكثر أمانًا على عمرانها، وأوفر أمنًا على حياتها وأبنائها وأحفادها وأجيالها القادمة.

والسؤال ما الذي يمكن أن نقوم به كدول خليجية شريان الحياة الرئيس لها قد يكون جزءًا من المشكلة أكثر من كونه جزءًا من الحل؟ كيف نساهم في الإنقاذ وعصب اقتصادنا ومورد بقائه يعتمد أساسًا على نفط غني بانبعاثات الكربون، وعلى ثروات معدنية يستوجب استخراجها انبعاثات كربونية أكثر مما نحن عليه الآن؟ كيف يمكن لنا أن نضع أيدينا في أيادي الآخرين حتى لا نصبح كالإناء العملاق المثقوب الذي كلما ملأناه بماء الحياة، فإذا بماء الحياة يهرب من ثقب الإناء؟

بكل تأكيد هناك من الحلول والمقومات ما يجعلنا أكثر قدرة على تنويع مصادر الدخل، على استخدام ما لدينا من إمكانيات في تخضير كل ما تقع عليه أعيننا من صحاري مترامية، وجبال شاهقة، ووديان قابلة للحياة.

والأهم أن تكون علاقاتنا بدول العالم الأكثر استهلاكًا للكربون، والأكثر إنتاجًا له صحية وصحيحة، وعلى قدم وساق من أجل أن تسهم في الحد من تدهور ثقب الأوزون، وفي فرملة الارتفاع الخطير لدرجة حرارة الأرض، بل وفي إيجاد البدائل السريعة المقاومة للتصحر، والمناهضة لشح المطر، والمكافحة للفيضانات والسيول والانجراف الجبلي الرهيب.

أن نتوقف فوراً عن المهاترات وتبادل الاتهامات وتسييس المخاطر والمشكلات، كلنا على ظهر السفينة سواء لا غالب فينا ولا مغلوب، لا منتصر منا ولا مهزوم، ولا قوي معنا على ضعيف.

يقولون إن البصرة والاسكندرية قد تختفيان قبل نهاية هذا القرن، إلا إذا انخفضت درجة حرارة الأرض مرة أخرى بمقدار من درجة إلى درجتين على الأقل، وإلا إذا توقف العملاقان الصيني والأميركي عن تجاهل مخاطر الانبعاثات الحرارية والكربونية والتغافل عن أهمية إيجاد البدائل التي تحمي الأوزون في أفريقيا وأميركا الجنوبية مثلما ستحميه وتدافع عنه في أميركا الشمالية وأوروبا وبعض من دول آسيا.

لقد مر العالم بأكبر اختبار كوني خلال السنتين الماضيتين، داهمه فيروس غامض بصرف النظر عن منشأه، أصاب ما يقارب نصف تريليون من البشر أكثر من 400 مليون إنسان وقتل زهاء الخمسة ملايين، وهو فيروس كورونا اللعين، ورغم ذلك، ورغم الخسائر البشرية والاقتصادية والضحايا والكوارث إلا أن العالم اتفق على خطة موحدة لمواجهة «الهلاك»، على تنفيذ فوري لهذه الخطط، لوضع بروتوكول دولي معتمد للوقاية «كمامات وسانيتايزرس» وخلافه، تباعد اجتماعي وغلق اقتصادي وما إلى ذلك، ثم بدأت الدول الكبرى في رصد أكثر من 12 تريليون دولار لاكتشاف لقاح ناجح ناجع ثم عقار ناجح ناجع للعلاج.

وبالفعل وخلال أقل من سنتين نستطيع القول رغم الهجمة الجائحية القادمة لفيروس كورونا بأننا تمكنا من رأب الأصداع، من إنقاذ البشرية من هلاك مؤكد ومصير محتوم.

بدأنا ولله الحمد في التعاون مع الصديق والشقيق، مع القريب والبعيد، ومع العدو والحبيب، وضعنا أيادينا في أيادي بعضنا البعض، واقتربنا من الفوز العظيم.

وها نحن اليوم نرزح تحت وطأة هجمة المناخ، بعد هجمة «كورونا» فنرى تلال العقارب وثعابين الكوبرا وهي تهاجم أسوان المصرية بعد موجة عاتية من تساقط الثلوج لأول مرة، وها نحن نرى مناسيب المياه وذوبان الثلوج وهي ترتفع باتجاه القطبين الشمالي والجنوبي، وها نحن نعيش الأعاصير والعواصف وهي توشك أن تفتك بولايات أمريكية عملاقة مثل نيو أورلينز وتكساس وما خفي كان أعظم.

فهل نبدأ في الرصد والتعاون والمواجهة، أم يختطفنا الكسل فيكون عقاب الطبيعة عسيراً؟!

