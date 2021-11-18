أرباح الجمعية «بَحّ»؟

آراء

قبل عامين أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك جائحة كبرى اجتاحت العالم بأكمله، وليس لها سبب يذكر، وكل المنظمات الصحية والطبية في جميع الدول مجتمعة فشلت في إيجاد علاج لهذا المرض المتفشي، وفي كل

يوم تجارب هنا وهناك في سبيل إيجاد علاج، لكن المحاولات كلها باءَت بالفشل، وحتى الآن لم يتوصل أكبر الأطباء والمتخصصين لعلاج وحل يذكر، وأخيرا توصلوا إلى أن يتم أخذ لقاحات للحماية من ذلك المرض، جرعة أولى وجرعة ثانية وثالثة، والله يستر على القادم من الأيام.

باعتبار أن هذا التطعيم يخفف من حدة الأعراض وتأتي بأعراض بسيطة وتنتهي.. وبهذه الحوسة تأتي جمعية من إحدى الجمعيات بثوب جديد، وتعلن بأعلى صوت أرباحكم «بح»، وكما يقال أعلى ما في خيلكم أركبوه.

كان الهدف من إنشاء الجمعيات التعاونية في الكويت، أن تقوم بدور متميز في خدمة المواطنين والمقيمين في المنطقة! ومع مرور الوقت والزمن أخذ بعض من وصل إلى مجالس الإدارات يستغل هذا الدور الكبير والحيوي

لمصالحه الشخصية.

فالمادة الثانية من قانون الجمعيات تنص على أن «تهدف الجمعية إلى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والإنتاجي، وتقديم الخدمات الضرورية لأعضائها، كما تعمل على تأهيلهم وتدريبهم للعمل التعاوني في نطاق مجالها الجغرافي أو النوعي الذي تحدده الوزارة». فهل يتم العمل بهذه المادة؟

في كل سنة يقام في هذه الجمعيات بأسواقها وجميع أفرعها ما يسمى بالجرد السنوي، وهناك نسبة تخرج بعد هذا الجرد للمساهمين، وذلك نتاج ما اشتروه من هذه الأسواق طوال هذه الفترة، والجميع يعلم بجائحة الكورونا وما أصاب العالم بأكمله وأصابنا بالكويت، ولكننا نحن في الكويت والحمد لله كان كل شيء متوافراً في المخازن العمومية من مواد غذائية وغيرها طوال تلك الفترة، وبالتالي كانت الجمعيات والأسواق المركزية مبيعاتها تفوق بأضعاف أضعاف عما كانت عليه قبل الجائحة، فبدلا من أن تزيد هذه الجمعية الأرباح تقوم بإلغائها، وبل على العكس لعامين متتاليين، هذه الجمعية التي نحن بصدد ذكرها أعلنت لمساهمي منطقتها أن لكم أرباحاً تتعدى 14 إلى 15، وبعدها بفترة تعلن أن الأرباح قلّت بحيث أصبحت 4 والأهالي لا حول لهم ولا قوة، وبعد ذلك تعلن هذه الجمعية نفسها أنه لا أرباح بتاتا، وهي نفس الجمعية التي كان لها سوابق مع أحد المساهمين في عام 2008، وحتى الآن هذا المساهم لا يبري لهم الذمة، فمن لا يخاف الله، لا يخاف الناس... وكما قيل رب ضارة نافعة، فالكورونا نفعت مثل هؤلاء الناس الذين لا يخافون الله... عزيزي القارئ هذه الجمعية التي تتبع محافظة حولي تأخرت كثيرا في بناء سوقها الجديد، حتى تستولي على أكبر قدر من مبالغ أرباح المساهمين بعذر بناء السوق. ولا نقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل. الله، الوطن، الأمير.

