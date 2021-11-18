هيئة الاتصالات والأمن السيبراني

آراء

مما لا شك فيه بأن أمن الحاسوب أو ما يعرف بالأمن السيبراني عامل أساس في حماية المعلومات والممتلكات من السرقة والفساد، أو الكوارث الطبيعية، بحيث يسمح هذا الأمن بحفظ المعلومات والممتلكات بمتناول مستخدميها المستهدفين، وفي العام 2014 قامت الدولة بانشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وكان أبرز مهامها حماية شؤون المستخدم، و وضع الضوابط الخاصة بمعدلات انتشار الخدمة التي يلتزم مقدمو الخدمات بتقديمها، و تشجيع المنافسة والاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومنع المنافسة غير المشروعة، اضافة الى تحديد الضوابط الخاصة وترخيص خدمات الاتصالات.

والمشاهد للتطور الحاصل على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا، بأنه فتح المجال لمعرفة كل شيء في جميع مناحي الحياة، ما يحتم على الدول مواكبة هذا التطور، حتى لا تتعرض لمشاكل تكنولوجية يمكن أن تؤثر على مصالحها الأمنية أو الاقتصادية وحتى الاجتماعية.

ان الأمن السيبراني يهدف الى حماية البنية الأمنية للدول، وعليه نلاحظ بأن العديد من الدول المحيطة قامت بتفعيل دور هذا الأمن بشكل سريع وملفت، والسبب في ذلك يعود الى حمايتها من المخاطر التي قد تنتج من استخدام سيء ضدها في هذا المجال.

لذا يجب على الحكومة تفعيل دور الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، بشكل أكثر وأكبر مع الاعتماد على الكادر الوطني، لكي نحمي بلدنا من المخاطر المقبلة من هذا المجال.

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اوضح الباحثان جنيفر اليوت/ نايجل جنكينسون عن المخاطر السيبرانية و التهديد الجديد للاستقرار المالي في بحثهما عن أنه (قد تضاعف عدد الهجمات السيبرانية ثلاث مرات على مدار العقد الماضي مع تزايد اعتمادنا على الخدمات المالية الرقمية، ولا تزال الخدمات المالية هي الأكثر استهدافا، ومن الواضح أن الأمن السيبراني أصبح مصدر تهديد للاستقرار المالي).

