الـ «food truck» خيار مثالي بتكاليف مناسبة

آراء

القدرة على توليد فكرة جديدة ومفيدة جانب مهم من جوانب التفكير الابداعي، ولا يقتصر التفكير الابداعي على مجال محدد بل يشمل جميع جوانب الحياة لاسيما مجال المشروعات الصغيرة.

هكذا باتت منتشرة مشروعات عربات الأغذية أو ما تسمى بـ «food truck» وذاع صيتها وانتشرت بشكل كبير بين الشباب في كل أنحاء العالم، وتلك المشروعات تتميز عن المطاعم الثابتة من حيث انخفاض الكلفة الاجمالية.

لا أقول كلها بل كثير منها، باحترافية ومهارة وفن تشاهد مشروعات «فود ترك» منتشرة وبشكل جلي في دول متعددة حول العالم، وتتميز بالذوق الراقي والتصميم الجذاب والمنتجات المتنوعة.

تمثل مشروعات «فود ترك» خياراً مثالياً للشباب لمن يبحث عن مشروع بتكاليف مناسبة ومرونة أكثر، لذا أصبحت وجهة ناجحة لأصحاب المشروعات الصغيرة في دول الخليج لاسيما الكويت.

ومثل هذه المشاريع تفتح أبواب فرص العمل الحر للشباب والشابات الكويتيين.

لكن مازالت هذه المشاريع تحتاج الى بنية تحتية فعالة لمواكبة الأهداف المرجوة في خلق سوق عمل منتج ومشجع، كما تحتاج لقوانين أكثر سهولة، والى مرونة في الدورة المستندية، والتمويل المالي، والابتعاد قدر الامكان عن البيروقراطية حيث الجمود وما ينتج عنه من ضعف الانجازات الفعلية والانتاجية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفرق الواضح والجلي بين الشركات والمؤسسات الكبير وبين شاب في مقتبل التجربة، فالشركات الكبيرة لديها خبراتها وامكاناتها المالية والادارية، وهذا يدعونا الى تسهيل المشاريع الشبابية وغلق أبواب الاحباط أمامهم.

لذا لابد من تخفيف وطأة البيروقراطية والرسوم المالية أمام الشباب لتسهيل توجههم نحو ريادة الأعمال والتجارة.

ان ثقافة دعم الشباب لتبني أفكار ابداعية ومبادرات جديدة تسهم في خلق بيئة اقتصادية مختلفة تخفف من وطأة البطالة.

وعودةً لمشروعات «فود ترك» لا نُغفل الجانب الجمالي لعربات الأغذية حيث يجب الزام صاحب المشروع بعربة أغذية ذات منظر جمالي يزيد المكان الذي تتواجد فيه جمالاً ولا تكون مشوهة للمنظر.

تبقى? نقطة هي نوعية وجودة المنتجات التي تُقدم بالجودة التي تسهم في جذب الزبائن، مع الوضع في عين الاعتبار نوعية المنتجات التي تتماشى مع نوعية الزبائن حسب مكان العربة، ولا ننسى حقوق حفظ الاسم والعلامة التجارية. ودمتم،،،

