أميركا تعادلت مع جامايكا

دوليه

انتهت مواجهة جامايكا وضيفتها الولايات المتحدة الأميركية بالتعادل الإيجابي 1-1، في الجولة الثامنة من تصفيات كونكاكاف المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022. وسجلت الولايات المتحدة أولاً عبر تيموتي وياه 11، لكن جامايكا عادلت بعد دقائق قليلة بواسطة ميشيل أنطونيو 22. ورفعت أميركا رصيدها إلى 15 نقطة وتخلت عن الصدارة لصالح كندا (16 نقطة) التي فازت على المكسيك 2-1، أما جامايكا ففي المركز السادس بـ7 نقاط. وبات المنتخب المكسيكي في المرتبة الثالثة برصيد 14 نقطة. وفي مواجهة أخرى فازت كوستاريكا على ضيفتها الهندوراس 2-1، وبنما على السلفادور بالنتيجة ذاتها.

