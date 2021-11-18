فرنسا منحت بطاقة الملحق لأوكرانيا

دوليه

تغلبت فرنسا، الضامنة تأهلها الى نهائيات كأل العالم، على مضيفتها فنلندا 2-0 وأسدت خدمة لأوكرانيا التي انتزعت بطاقة الملحق بفوزها على البوسنة والهرسك 2-0 أول من امس، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الاوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022. ورفعت فرنسا رصيدها الى 18 نقطة مقابل 12 لاوكرانيا، و11 لفنلندا.

وأجرى مدرب فرنسا ديدييه ديشان خمسة تبديلات على التشكيلة التي خاضت المباراة ضد كازاخستان في الجولة الماضية وخرجت بنتيجة كاسحة 8-0، فأراح بعض نجوم الصف الاول أمثال مهاجم ريال مدريد الاسباني كريم بنزيمة ولاعب وسط تشلسي نغولو كانتي، فحل بدلا منهما مهاجم باير ليفركوزن الألماني الشاب موسى ديابي الذي سيخوض اول مباراة له أساسيا في مسيرته، ولاعب وسط موناكو اوريليان تشواميني.

وعلى الرغم من سيطرة منتخب فرنسا بطل دوري الامم الاوروبية الشهر الماضي على حساب إسبانيا، بنسبة كبيرة بلغت 63 في المئة في الشوط الاول، فإنه لم يهيئ العديد من الفرص، في حين كانت الابرز لفنلندا بواسطة مهاجم نوريتش سيتي الانكليزي تيمو بوركي الذي سدد كرة مباغتة تصدى لها قائد فرنسا هوغو لوريس (30).

وشارك بنزيمة في الدقيقة 57 بدلا من ديابي واحتاج الى 9 دقائق فقط لافتتاح التسجيل بعد ان تبادل الكرة مع كيليان مبابي فأطلقها داخل الشباك (66).

ونجح بنزيمة في التسجيل في آخر أربع مباريات لمنتخب بلاده تواليا، وبات اول لاعب يحقق هذا الانجاز من ان قام بنفسه بذلك بين نوفمبر عام 2013 ويونيو 2014 علما بأنه غاب عن تشكيلة المنتخب بين عامي 2015 والحالي.

وسرعان ما أضاف مبابي الهدف الثاني بحركة فنية رائعة بكرة لولبية بعيدا عن متناول الحارس الفنلندي (76) رافعا رصيده الى 24 هدفا في 53 مباراة دولية.

وفي المباراة الثانية عادت اوكرانيا بفوز ثمين على البوسنة والهرسك بهدفين سجلهما ظهير ايسر مانشستر سيتي الانكليزي اولكسندر زينتشنكو (59) وارتيم دوفبيك (79) لتخطف المركز الثاني في المجموعة وبطاقة الملحق.

