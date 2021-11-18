هولندا حجزت بطاقتها

دوليه

حجز المنتخب الهولندي مقعده في نهائيات كأس العالم قطر 2022 بفوزه على ضيفه منتخب النرويج 2-0 في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للعرس العالمي. ورفع منتخب الطواحين رصيده إلى 23 نقطة في ترتيب المجموعة السابعة بفارق نقطتين عن تركيا التي فازت خارج أرضها على مونتينيغرو (2-1) وضمنت خوضها الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.

وأحرز ستيفن بيرغوين الهدف الأول في الدقيقة 84 قبل أن يضيف ممفيس ديباي الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وانضمت هولندا العائدة إلى نهائيات كأس العالم بعد غيابها عن النسخة الأخيرة، إلى إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إنكلترا، كرواتيا، سويسرا، بلجيكا، الدنمارك وصربيا عن القارة العجوز، البرازيل عن أميركا الجنوبية وقطر المضيفة. وفي المباراة الأخرى، تقدمت مونتينيغرو في الدقيقة الثالثة عبر فاتوس بيكيرجاج قبل أن تعود تركيا من خلال كريم أكتور أوغلو (22) وأوركون كوكشو (60). كما فازت لاتفيا 3-1 في جبل طارق في مباراة هامشية.

