الأرجنتين إلى النهائيات

دوليه

ضمنت الأرجنتين تأهلها إلى مونديال قطر 2022 بعد تعادلها مع ضيفتها البرازيل دون أهداف أول من امس، في المرحلة 14 من تصفيات أميركا الجنوبية. وبرغم التعادل، حجز زملاء الأسطورة ليونيل ميسي بطاقتهم نحو كأس العالم، بعد خسارة منتخبي تشيلي أمام الإكوادور 0-2 وأوروغواي أمام بوليفيا 0-3. وفيما يتأهل أول أربعة منتخبات من المجموعة الموحدة ويلعب الخامس ملحقاً فاصلاً، رفع «ألبي سيليستي» رصيده إلى 29 نقطة من 13 مباراة، بفارق 12 نقطة عن كل من كولومبيا والبيرو

والــ 5 اللتين لعبتا مباراة أكثر وتتواجهان في الجولة المقبلة، ما يعني ضمانه احتلال احد المراكز الأربعة الأولى. وتابع المنتخب الأرجنتيني مساره الإيجابي في 2021، بعد احرازه لقب كوبا أميركا على حساب البرازيل في ريو دي جانيرو. وهذه المرة الــ 13 توالياً تشارك الأرجنتين في كأس العالم، وقد توّجت مرتين في 1978 و1986، علماً انها اخفقت في التصفيات مرة وحيدة عام 1970. وكانت البرازيل أولى المتأهلين عن أميركا الجنوبية بفوزها على كولومبيا 1-0 الخميس.

