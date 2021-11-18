.. وميدفيدف إلى النهائي

دوليه

تأهل حامل اللقب والمصنف ثانيًا عالميًا الروسي دانييل مدفيديف الى الدور نصف النهائي من دورة «ايه تي بي» الختامية للتنس المقامة في تورينو، بفوز مثير أول من امس على الألماني ألكسندر زفيريف الثالث 6-3، 6-7 (3/7)، 7-6 (8/6).

وهذا الفوز الثاني لمدفيديف في المجموعة الحمراء بعد افتتاحي على البولندي هوبرت هوركاش، فيما تعرض زفيريف للخسارة الاولى بعد أن خرج منتصرًا من مباراته الاولى ضد الايطالي ماتيو بيريتيني إثر انسحاب الاخير في المجموعة الثانية بسبب الإصابة. وهذا الانتصار الخامس تواليًا للروسي على زفيريف والسادس في مجمل المواجهات المباشرة بينهما، مقابل خمسة للألماني. وقال الروسي (25 عامًا) بعد الفوز «بالطبع هي مباراة للذكرى. عندما تفوز 8-6 في الشوط الفاصل من المجموعة الثالثة، بعد أن تقدم هو 4-2 قلت لنفسي سيرسل بعض الارسالات الساحقة ويفوز. قلبت النتيجة الى 6-4 وقلت لنفسي هذه فرصتي الآن».

وشهد أول من امس انسحاب بيريتيني من الدورة قبل خوضه مباراته ضد البولندي هوبرت هوركاش في المجموعة الحمراء أيضًا،

فحل بدلا منه مواطنه يانيك سينر الذي نجح في الفوز على البولندي بنتيجة 6-2 و6-2.

