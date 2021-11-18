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17 لاعباً ولاعبة يشاركون في «كراتيه العالم»


أفاد أمين صندوق اتحاد الكراتيه نايف الحربي ان المنتخب الكويتي يشارك في النسخة الـ25 من بطولة العالم لفئتي الرجال والسيدات بـ 17 لاعبا ولاعبة، «وجميعهم يتطلعون الى تحقيق مشاركة ايجابية على الرغم من صعوبة المنافسة». وكانت منافسات البطولة انطلقت في مدينة دبي الإماراتية أول من أمس بمشاركة 117 دولة منها الكويت فيما يقام حفل الافتتاح الرسمي غداً. وأضاف الحربي ان المشاركة في البطولة التي تجري منازلاتها على فترتين صباحية ومسائية تعد فرصة ثمينة لكسب الاحتكاك والخبرة امام ابطال العالم والاولمبياد في اللعبة.


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