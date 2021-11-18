المطيري يوجه بتوفير معسكرات للمنتخبات المشاركة في «الألعاب الخليجية»

محلية

وجه وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بـ«ضرورة توفير المعسكرات الرياضية للفرق الكويتية المشاركة في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الرياضية الخليجية وتذليل كل العقبات لضمان أفضل استعداد ومن ثم تحقيق نتائج مميزة»،منوها بجهود كل الاتحادات الرياضية والأندية في الإعداد لإقامة هذه الدورة التي تجمع أبناء الخليج العربي.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للدورة الخليجية عقدت اجتماعها الثالث برئاسة الوزير المطيري للإعداد لهذا التجمع المقرر أن تستضيفها البلاد في الفترة من 9 إلى 19 يناير المقبل.

وشهد الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة العامة للرياضة أول من أمس التأكيد على ضرورة الانتهاء من الأمور التنظيمية والفنية والملاعب التي ستقام عليها المسابقات وتدريبات الفرق المشاركة وتأمين متطلبات الاستضافة لضمان راحة الوفود الخليجية الشقيقة.

في هذا الصدد قال عضو اللجنة نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون الرياضة التنافسية د. صقر الملا إنه تم التأكيد على ضرورة جهوزية المنشآت الرياضية لاستقبال هذا الحدث الرياضي المهم. وأضاف الملا أن الكويت تملك منشآت مميزة على صعيد الملاعب والصالات المغلقة وأحواض السباحة بما يمكنها من تنظيم هذا الملتقى الرياضي الذي سيشهد منافسات في 15 لعبة جماعية وفردية بنجاح. وذكر أن الاجتماع ناقش تطبيق كل الإجراءات الخاصة بالاحترازات الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا والبروتوكول المعتمد وتحديد أماكن المراكز الطبية المتابعة لهذه الإجراءات موضحا أن الاجتماع بحث أيضا إنشاء مراكز اعلامية في الملاعب الرياضية لتسهيل عمل الإعلاميين والصحافيين من داخل الكويت وخارجها في نقل أحداث الدورة.

وتشمل منافسات الدورة ألعاب كرة القدم واليد والطائرة والسلة والسباحة وألعاب القوى والكراتيه والجودو والمبارزة والرماية والتنس الأرضي والدراجات الهوائية وهوكي الجليد وكرة الطاولة إضافة إلى رياضة الألعاب الإلكترونية.

حضر الاجتماع المدير العام للدورة حسين المسلم ود. عبدالرحمن المطيري من وزارة الصحة ومشعل السبيعي من الهيئة العامة للشباب وهناء البطي من الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات وسليمان الفهد من الإدارة العامة للجمارك وعلي المري من اللجنة الأولمبية الكويتية.

