مرزوق سعيد في ذمة الله

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فقدت الأسرة الرياضية نجم وقائد النادي العربي والمنتخب الوطني والعسكري لكرة القدم السابق مرزوق سعيد الذي وافاه الاجل أول من امس. ويعد الراحل من الشخصيات الرياضية التي خدمت الرياضة وتحديدا كرة القدم حيث دافع عن الوان العربي والمنتخب في الكثير من المناسبات، وكان المرحوم يتميز بالاخلاص والحماس في الملعب وفي نفس الوقت بقوة الشخصية ودماثة الخلق ما جعله ان يكون محبوبا من الجميع. وقد بدأ ممارسة اللعب مع اقرانه في دسمان وشكل فريقا اطلق عليه اسم «الكواكب» واستمر باللعب في المدرسة واظهر تميزا منذ صغره مما دفع باداريي العربي الى ضمه للنادي ضمن فريق الكرة وعلاوة على ممارسة الكرة كان لاعبا في العاب القوى في فئة 100 متر. وحقق عدة مراكز للنادي، كما انه مارس كرة اليد بالنادي وبعدها فضل الاستمرارية كلاعب كرة قدم لينطلق نحو التألق واستطاع ان يسهم مع زملائه النجوم في حقبة الستينيات وحتى منتصف السبعينيات من حصد بطولة الدوري العام وكأس الأمير لعدة مواسم ما فتح الطريق له ليكون ضمن قائمة المنتخب في سن مبكر. وشارك في عدد من البطولات انذاك من ابرزها كأس العرب الثانية وقد اختير ضمن تشكيلة منتخب العرب، كما انه مثل المنتخب العسكري في عدة مرات. ويعد هدفه في مرمى المنتخب السعودي في المباراة الختامية في «خليجي 3» عام 1974 من مسافة بعيدة من اميز الاهداف وحينها كان قائد المنتخب. واعتزل المرحوم اللعب في 1975 واقيمت مباراة اعتزاله امام اينتراخت فرانكفورت الالماني 1983 وانتهت 2-1 لصالح الاخضر. والقسم الرياضي الذي آلمه المصاب يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة من أسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

