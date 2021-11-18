القادسية يلتقي العربي في «الطائرة»

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يسعى القادسية إلى مواصلة انتصاراته عندما يلتقي العربي في 07:30 مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة التي تشهد مباراتين أخريين إذ يلعب الكويت مع التضامن في 05:30 وتقام المباراتان على صالة الاتحاد، فيما يلعب كاظمة مع برقان في 06:00 على صالة الأول.

ويتصدر القادسية جدول الترتيب برصيد 4 نقاط من انتصارين بالتساوي مع الكويت والجهراء صاحبي الرصيد ذاته، يأتي بعدهم العربي وبرقان 3 نقاط، ثم كاظمة نقطة واحدة، واخيراَ التضامن دون رصيد من النقاط. ويطبق النظام الدولي لاحتساب النقاط في البطولة إذ يحصل الفائز بنتيجة 3-0 أو 3-1 على النقاط الثلاث كاملة مقابل لاشيء للمهزوم، فيما يحصل على نقطتين في حال الفوز 3-2 مقابل نقطة للخاسر. وبدأ القادسية البطولة بقوة بتحقيقه انتصارين على الكويت وكاظمة بنتيجة واحدة 3-2 وهو ما جعاله مرشحا لمواصلة الانتصارات اليوم عندما يلتقي العربي الذي فاز على الجهراء في انطلاق البطولة 3-2 قبل أن يسقط في المباراة الثانية أمام الكويت 0-3. وفي المباراتين الأخريين يبدو الكويت وكاظمة أقرب إلى الفوز من التضامن وبرقان نظراً للفارق الفني بينهم.

