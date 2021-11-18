الأصفر واصل عروضه القوية في «اليد»

محلية

واصل القادسية تقديم عروضه القوية وحقق الفوز على السالمية 24-22 أول من أمس ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي شهدت أيضاً فوز كاظمة على القرين 31-29.

ورفع القادسية بهذا الفوز رصيده إلى 10 نقاطة بالتساوي مع كاظمة صاحب الرصيد ذاته في المركز الثاني خلف الكويت المتصدر فيما تراجع السالمية إلى المركز الرابع برصيد 9 نقاط، وبقي القرين أخيراً دون رصيد من النقاط.

وقدم القادسية عرضا لافتاً تمكن من خلاله من تحقيق الفوز الثالث على التوالي ليقفز إلى المركز الثاني. وكان الأصفر بدأ البطولة بشكل متعثر قبل أن ينتفض ويحقق الانتصارات التي منحته فرصة المنافسة الجدية على المراكز الأولى في البطولة. في المقابل تراجع السماوي الذي تلقى هزيمته الثالثة في البطولة إلى المركز الرابع وهو مطالب بمراجعة أدائه من أجل العودة بقوة إلى المنافسة على البطولة.

وفي المباراة الثانية لم يجد كاظمة صعوبة في فرض ادائه على القرين المتواضع الذي انهزم في جميع مبارياته حتى الآن.

