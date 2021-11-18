الأسرة الرياضية نعت الراحل

محلية

نعت الأسرة الرياضية لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم والنادي العربي الأسبق مرزوق سعيد الذي انتقل إلى جوار ربه اول من امس بعد مسيرة رياضية حافلة بالعطاء والإنجازات. ونقل الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للرياضة مشعل الهدبة في تصريح صحافي تعازي ومواساة وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لأسرة الفقيد وللأسرة الرياضية الكويتية والخليجية بوفاة هذا اللاعب الذي «سجل اسمه في تاريخ الرياضة الكويتية».

وقال الهدبة إن «الراحل أسهم مع منتخب الكويت في تحقيق العديد من البطولات أبرزها الفوز بكأس الخليج العربي في نسختها الثالثة عام 1974 والعديد من البطولات الأخرى». وأضاف أن سعيد الذي لقب بـ«صخرة الدفاع» قاد فريقه العربي لتحقيق العديد من البطولات في فترة الستينيات و السبيعنيات من القرن الماضي قبل اعتزاله عام 1983 وكان مثالا يحتذى به في دماثة الأخلاق والروح الرياضية العالية سائلا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. بدوره تقدم اتحاد الكرة بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد، وكتب عبر حسابه في «تويتر»: سبق للراحل أن ساهم في العديد من البطولات مع العربي.. كما كان ضمن قائمة الأزرق الذي حقق لقب كأس الخليج الثالثة عام 1974».

كما نعت أندية العربي والقادسية والكويت ببالغ الحزن والأسى فقيد الرياضة الكويتية وقدمت خالص تعازيها لأسرة اللاعب الراحل.

