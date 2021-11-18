رحيل مرزوق سعيد الصخرة السوداء

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إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب..لم يكن لاعباً عادياً عندما تشاهده وهو يتحرك لقطع الكرة من أي مهاجم ولم يكن لاعباً يستطيع أي مهاجم أن يتخطاه بسهولة من دون أن يتحاشاه او يبتعد عن الاحتكاك معه هو فعلاً كان صخرةً قوية صعب المرور منه...هو مدافع بمعنى كلمة المدافع الذي ترتعب وتفكر كثيراً كيف تهرب منه في لحظة... هو الصخرة السوداء المرحوم بأذن الله تعالى مرزوق سعيد طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته...

رحل عنا يوم امس بعد ان دخل في غيبوبة بسبب فيروس كورونا ونتيجة لعدم استجابة جسمه للعلاج الذي توقف فيه عمل الكلية التي زرعت له قبل عدة سنوات وقد تبرعت بها فتاة للنجم المرحوم مرزوق سعيد بسبب إعجابها الشديد بلعبه المتميز واخلاقه العالية التي يتمتع بها وحسن تعامله مع الجميع من الجماهير الرياضية ومرزوق سعيد رحمه الله كان معروفاً حتى خارج الكويت ولديه محبين في تلك الفترة بسبب البطولات العربية التي يشارك فيها مع منتخب الكويت الوطني مع نخبة من النجوم الكبار الذين لايعوضون وكانوا قدوةً لنا.

مرزوق سعيد هو أول لاعب وكابتن يحمل كأس الخليج وتمتلكه الكويت ولم يدخل مرماها أي هدف وكان هذا الانجاز قد حدث في دورة الخليج الثالثة في التي أقيمت في الكويت وبسبب تولعه وحبه الشديد للطرب الذي اخذه من الكرة. ترك المرحوم وظيفته العسكرية واهتم بالكرة التي شغلته كثيراً وربما اثرت نوعاً ما على ادائه بعض الشيء.. ولكن من لعب الكرة ولم يواجه لاعباً في خط الدفاع مثل مرزوق سعيد فكأنه لم يواجه مدافعًا فمن صفاته إنه قوي وشديد ولايرحم ولكنه لا يتعمد الضرب او ان يحاول أن يؤذي اللاعب الذي امامه.. ومن حسن حظي إنني لعبت معه فكان صخرةً تتكسر امامها المهارة والخدع الكروية والنجومية ولعبت ضده فكان الجبل العالي الذي احاول ان اصعد لكي اتخطاه واصل لقمته.

يبقى المرحوم مرزوق سعيد المدافع الفذ الذي لن يتكرر وهو اللاعب الاول الذي عرض عليه الاحتراف في اللعب بالبرازيل ورفض العرض وفضل البقاء في الكويت. وإرتبط اسمه مع ناديه العربي ورفع عدة كوؤس وحقق عدة القاب من الدوري العام ولمع اسمه في الخليج والوطن العربي واختير كذلك من ضمن منتخب العرب مع رفيق دربه المهاجم الكبير عبدالرحمن الدولة الذي نتمنى له الصحة والعافية وبفضل مايتمتع المرحوم من مستوي عال والامكانيات الفنية المهارية التي يمتلكها فهو يمتلك ايضاً روح الدعابة والضحك وصناعة المواقف التي تضفي جواً على وجودنا في المعسكرات وفي البطولات داخل وخارج الكويت.. رحل عنا رجل ولاعب فريد لن يجود الزمان بمثله..

قبل ان اشارك مع فريق نادي الكويت وامثله في الفريق الأول كنت استمتع عندما يتقابل فريقي العربي والكويت واشاهد المباراة إلا انه هناك مباراة اخرى تتسم بكل الشراسة الرياضية والمنافسة القوية بين اثنين من النجوم في تلك الفترة واحد يسعى لتسجيل الاهداف ولاعب آخر يحاول منعه بكل ما لديه من إمكانيات جسدية وفنية وهما تربطهما خارج الملعب صداقة حميمية وقوية كونهما يعملان في نفس الجهة والمكان ونفس الوظيفة في الجهاز العسكري ولكن في الملعب تختلف التوجهات وحب الفانيلة ورغبة الفوز..اللاعبان هما إبراهيم الخشرم أطال الله بعمره والمرحوم مرزوق سعيد غفر الله له واسكنه جنات الخلد والنعيم.. وعزائي الحار لأسرته الكريمة وإلى جميع الرياضيين ومحبي وعشاق المرحوم مرزوق سعيد وإلى أسرة النادي العربي وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان و«إنا لله وإنا إليه راجعون».

الكابتن سعد الحوطي

