العربي يلتقي اليرموك في «سلة الأولى»

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يخوض العربي مواجهة قوية أمام اليرموك في 07:30 مساء اليوم ضمن دوري الدرجة الأولى لكرة السلة، ويسبقها لقاء الصليبخات مع الشباب في 05:30، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي.

ويتصدر النصر الترتيب برصيد 4 نقاط وهو الرصيد ذاته للساحل واليرموك، يأتي بعدهم العربي 3 نقاط والتضامن والشباب نقطتين.

وكانت منافسات البطولة توقفت 15 الفترة الماضية بعد قرار الاتحاد بتعليق انشطته للتنسيق مع وزارة الصحة بشأن ضمان تواجد سيارات الاسعاف أثناء اقامة المباريات، نظراً للاحداث التي صاحبت مواجهة الجهراء والكويت في الجولة الماضية وتعرض لاعبين من الجهراء لاصابة بالغة وسط غياب الاسعاف مما أوقف المباراة 40 دقيقة في كل اصابة.

وينص نظام البطولة على اقامة دوري بين الفرق السبعة على أن يتأهل الاول الى الدوري الممتاز مباشرةً.

فيما ينتظر وصيف بطل «الدرجة الاولى» خامس الدوري الممتاز من أجل خوض ثلاث مباريات والفائز باثنتين يتأهل الى الدوري الممتاز في الموسم المقبل. ويشارك منتخب الشباب في البطولة وتعتبر مواجهاته ودية ولا تدخل نتيجتها في حسابات النقاط بين الفرق، وهو خاض مباراتين خسرهما أمام الشباب والصليبخات.

