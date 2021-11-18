ترجل الصخرة السوداء... مرزوق سعيد

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الحمد لله على كل شيء ولا حول ولا قوة الا بالله.. ترجل الى مثواه الاخير اللاعب الكبير بخلقه ولعبه الصخرة السوداء كابتن المنتخب والنادي العربي مرزوق سعيد هذا الانسان الذي يعتبر من أعمدة الرياضة الكويتية وكرة القدم بصفة خاصة مع انه لعب ايضا كرة اليد والعاب القوى سابقا.. فقد تعاملت مع هذا الانسان اللاعب الفنان القوي الذي يخشاه اغلب المهاجمين وذاع صيته بالخليج والدول العربية وقدم له فريق برازيلي عرضا للاحتراف خلال مشاركة النادي العربي بدورة مارديكا في ماليزيا في بداية السبعينيات ولكنه رفض العرض لحبه لبلده وللفانيلة الخضراء..فهو صخرة الدفاع بالمنتخب والعربي وكان ذا خلق عالٍ يحترم كل الناس من غير اي تفرقة بينهم فتجده يوجه اللاعبين الناشئين بالملعب ويعطي توجيهاته الفنية القيمة للاعبي الفريق كلا حسب موقعه بالملعب.. عاصرته وانا ناشئ بالعربي تحت 17 سنة وكنت اتمنى ان العب معه مستقبلا.. فكان ذلك في بداية السبعينيات في بطول الدوري المشترك فحققت امنيتي الكروية وكان خير صديق واخ كبير لي داخل الملعب وخارجه يوجهني ويطلب مني اللعب للمتعة وعدم الارتباك فكان هو من ثبت قدمي في اول مباراة العبها بالدرجة الاولى بالملعب واعطاني الثقة في ان العب معه الكثير من المباريات.. فنعم الاخ الكبير ونعم الخلق والتعامل مع الرياضيين وحبه للكويت والعربي من خلال عطائه الطويل وعدم انقطاعه عن النادي بعد اعتزاله بزياراته المستمرة والالتقاء بأخوانه اللاعبين والاداريين... فعلا خسرنا الصخرة السوداء والقلب الابيض الذي احتضن الجميع بالملعب وخارجه.. اللهم ألهم اهله الصبر والسلوان واسكنه فسيح جناتك.. وكم اتمنى من القيادة الرياضية ان تكرم هذه الشخصية التكريم المناسب لتاريخه الطويل والمشرف للرياضة والكرة الكويتية.... والله من وراء القصد.

