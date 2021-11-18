كذبهم المصفف وصدقنا المخربط!

الاخيرة

حضرت معرض الكتاب الرائع في الشارقة عاصمة الثقافة العربية الدائمة، ولاحظت أثناء تجوالي أن دور النشر الكويتية، وبسبب قسوة الرقابة على الكتب الجادة وتكرار منعها قد تحولت للخيار السهل أي التخصص بنشر الروايات العاطفية، وخلت أرففها من كتب التاريخ أو السياسة أو التاريخ السياسي.

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بالمقابل وجدت في دور النشر العراقية- وما أكثرها- ليس فقط حصيلة ضخمة من الكتب التي تتحدث عن تاريخ العراق السياسي الحديث، وقد اشتريت منها الكثير بل هناك كتب جديدة مختصة بتاريخ الكويت السياسي مثل كتب «الحركة الوطنية والقومية في الكويت» و«الوكالة البريطانية في الكويت 1899-1961» و«أزمة الكويت وإشكالية العلاقة مع العراق»، وهذا ما استطعت حصره وشراءه في الوقت القصير قبل بدء محاضرتي بالمعرض...

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وقد اطلعت على الكتب العراقية التي تناولت الكويت وتاريخها السياسي وعلاقتها مع العراق، وقد وجدت أن البعض منها قائم على بحث جاد لتاريخ الكويت إلا أن البعض الآخر منها مليء بالأكاذيب والأخطاء والمغالطات التي إن سكت عنها فستتحول مع الزمن إلى حقائق راسخة في وجدان الشعب العراقي الشقيق، وقديما قيل إن الكذب المصفف خير من الصدق المنثر أو المخربط...

يتبقى سؤال: هل تشتري سفارتنا في بغداد أولا فأولا تلك الكتب وتقوم بإرسالها للكويت لقراءتها لمعرفة من يقف خلفها؟

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آخر محطة:

(1) لم تكن الكويت قبل اليوم ضمن وجدان الشعب العراقي وشعره وبوذياته، أو ضمن أجندات أحزابه السياسية المكتوبة، ولم تتطرق لها محاضر جلسات الحكومات العراقية المتعاقبة التي نشرها الباحث العراقي الدكتور عبدالرزاق الحسني، وإن قالت بها قلة من القيادات الموتورة المتأزمة للتغطية على مشاكلها الداخلية وهي تعلم قبل غيرها بعدم صدق أو عدالة ما تخرصوا به.

(2) إذا استمررنا بالسكوت عن تحوير وتحريف التاريخ وتلبسنا لبس النعامة أو صمتنا كـ «أبوالهول» فقد تتحول الكويت للمرة الأولى في تاريخها إلى قضية تمس الوجدان العراقي بحق.

