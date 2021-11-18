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الأمير تشارلز وزوجته كاميليا في بلدة أم قيس الأثرية


استمتع ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز وزوجته كاميليا بجولة في بلدة أم قيس الأثرية حيث استمتعا بإطلالة وادي الأردن وبحيرة طبريا. وأثناء جولتهما سيراً على الأقدام، وقف الزوجان لالتقاط صورة في أم قيس مع شارعها المليء بالأعمدة المثير للإعجاب في الخلفية وشاهدا أيضاً شرفة المستوطنة المقببة الباقية وأطلال مسرحين. وأبدى الأمير تشارلز إعجابه الكبير بالآثار والمواقع التاريخية التي تحتويها مدينة أم قيس الأثرية، مؤكدا أن تاريخ المدينة شاهد على عراقة الأردن وتاريخه الزاهر بالحضارات. وخلال الزيارة قام تشارلز بزرع شجرة ترمز إلى الشراكة البريطانية الأردنية واحتفالاً بالذكرى المئوية للمملكة الأردنية الهاشمية.


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