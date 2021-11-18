الشباب يبحثون عن كافيهات الـ «VIB»

الخميس Al wanees

يشيد رواد المقهى من الفئات العمرية المختلفة بهدوء المكان وأناقته، وقدرته على تلبية احتياجات الزبائن، حيث يتمتع بخدمة جيدة لرواده، كما أن هدوء المكان جعله مكاناً مثالياً للعائلات.

وما يجعل من لافيجكا مكاناً مثالياً وفق ما أشار إليه أحد رواد المقهى أن اختلاف نوعية المأكولات والحلوى المقدمة فيه وأسعاره المناسبة وراء جعله وجهة مفضلة للكثير من الزبائن.

وبالإضافة للخدمة الجيدة، فإن خدمة التوصيل مجانية للزبائن وهو ما يجعل الطلب على المنتجات الخاصة بالكافيه جاذبة للراغبين في تجربة منتجات الكافيه المتنوعة التي يتم تقديمها، كما أن أطباق الحلويات تتنوع بين الغربي والشرقي وهو ما يلبي جميع الأذواق.

وفيما يشير البعض إلى أن من مميزات المقهى الحرص على تواجد اللون الأخضر في زوايا المكان والتي تضفي على المكان سحراً ورونقاً. وأشار آخرون إلى أن الاستمتاع بالمقهى بعد فترة من الانقطاع بسبب جائحة «كورونا» يجعل منه من بين الأماكن المفضلة بسبب ما يتميز به من جاذبية وهدوء تجعل الأفراد يقبلون عليه وبشكل جيد.

وأضافوا أن الأسعار المناسبة التي يتم عرضها على المنتجات المقدمة هي ما تجعل المكان مفضلاً.

ويتمتع المقهى بدرجة عالية من النظافة والتنظيم والحرص على تطبيق الاشتراطات الصحية على رواده وكذلك على العاملين في المقهى لتحقيق السلامة لهم.

وأكد عدد من الشباب لـ «النهار» ان اختيار المكان الذي سيتم السهر فيه في الاجازات والعطلات لابد ان يكون مميزاً وغير تقليدي سواء في الديكورات او الموقع وكذلك المشروبات والاغذية التي يقدمها بحيث تكون «VIB» بالاضافة الى وجود مواقف للسيارات بعيدا عن الزحام.

ويقول محمد المطيري طالب في التطبيقي انه يبحث هو واصدقاؤه اسبوعيا عن مكان جديد للسهر بعيدا عن الروتين الاسبوعي وذلك للاستمتاع بكل ما هو جديد وذلك في ظل الانشغال الاسبوعي بالدراسة بالاضافة الى الربع الذين يعملون ويريدون مكاناً هادئاً بعيدا عن الزحام سواء في المولات والمجمعات التجارية او في الكافيهات وخاصة التي انتشرت في العاصمة.

وزاد عبد الرحمن الصقعبي – موظف- ان الخميس له طقوس خاصة للسهر مع الشباب والاستمتاع بالاجازة من خلال البحث عن الكافيهات المميزة والتي نتبادل فيها الاحاديث السياسية والاجتماعية والاقتصادية على رائحة القهوة اللاتينية والمشروبات غير التقليدية.

