الكندري: فريقنا يهتم بتربية طائر البوم وحمايته من الانقراض

الخميس Al wanees

طائر «البوم» لم يعد ذلك الطائر الموصوم بالنحاسة والفقر وتجاوز كونه نذير شؤم ومصدر خوف لدى عامة الناس، فتلك الاوهام التي نقلتها الينا الاساطير القديمة وقصص الخرافات وافلام الرعب باتت تتلاشى والمفاهيم تتغير، فاصبح لهذا الطائر من يحبه ويهتم به ويدافع عنه ويحميه من الانقراض، وبات عدد من الهواة ومحبي هذا الطائر يظهرونه للجمهور بافضل صورة وبدت انواعه واحجامه والوانه المختلفة والجذابة تجذب الناس اليه صغاراً وكباراً حول العالم. وبالرغم من ان لطائر البوم ظروفه وبيئته الخاصة استطاع فريق من الهواة ان يجتهدوا في اقتنائه وتربيته في اجواء الخليج القاسية واسسوا فريقا تطوعيا اسموه «الفريق الكويتي لتربية طائر البوم» ليكون ملاذا لهذا الطائر النادر وحمايته من الانقراض وتعريف الجمهور عليه وعلى صفاته وقد يبدو ذلك واضحا في كل المناسبات والفعاليات التي يشارك فيها الفريق من خلال تسابق الناس على التصوير وحمل الانواع المعروضة من طائر البوم.

«النهار» التقت رئيس الفريق جهان الكندري وتحدثت معها حول الطائر وجهود الفريق الخاصة حيث اكد رئيس الفريق الكويتي لتربية طائر البوم جهان الكندري ان الفريق يعتبر الاول والاكبر على مستوى الشرق الاوسط وهو فريق معلن من قبل وزارة الشؤون ومن ادارة الفرق التطوعية «بادر» ومعترف فيه منذ العام 2016، وبشكل رسمي بدأ يمارس نشاطه على ارض الواقع في عام 2017.

واوضحت ان الفريق يهتم بتربية طائر البوم وحمايته من خطر الانقراض مشيرة الى ان هذا الطائر يمثل قمة هرم التوازن البيئي وهو منظف للبيئة وصديق لها وصديق للانسان والمزارع ولهذا السبب نحن نحاول ان نتبنى التوعية بشان هذا الطائر حتى يقل الصيد الجائر بحقه ويتم الاعتناء به اكثر وتعرف الناس قيمته اكثر وتتغير الافكار الخطأ التي توارثناها منذ الازل بانه طائر نحس وشؤم وفقر.

واضافت الكندري قائلة: لله الحمد بفضل جهود اعضاء الفريق والذي يبلغ عددهم 25 عضوا تقريبا الذين جمعهم حب هذا الطائر وتخصصوا في تربيته فقد حاولنا قدر الامكان من خلال مشاركاتنا في المهرجانات والمناسبات ان ننشر التوعية البيئية وتعريف الناس اكثر بحياة وخصوصيات طائر البومة وكيفية التعامل معه وماهي اهميته وكيف يستطيعون تربيته والتعامل معه وتهيئة الظروف له بالنسبة لمن يهوى او يرغب بتربيته.

جهود ذاتية

وحول التكاليف والجهود التي يبذلها الفريق وما اذا كان هناك دعم ام لا، قالت جهان الكندري: نحن كفريق جهودنا ذاتية حاليا بحيث ان كل عضو لديه طائره الخاص ويقوم بالاعتناء به وتربيته في منزله وخلال المشاركات او المعارض نجتمع ونأتي بالستاندات الخاصة بنا والوكر والطيور ومن خلالها نوزع ايضا المنشورات ونشرح للجمهور ونوعيهم بيئيا ونجيب على استفساراتهم واسئلتهم بخصوص طائر البوم ومعنا دائما معرض صغير يحتوي تلك المنشورات بالاضافة الى مواقعنا الالكترونية بالسناب شات والاستقرام للاجابة على اي تساؤلات.

7 انواع

وفيما يخص انواع طائر البوم في البيئة الكويتية اوضحت الكندري ان هناك سبعة انواع من طائر البوم في شبه الجزيرة العربية بشكل عام مابين مقيم ومهاجر ومفرخ وعابر وهي النسارية الفرعونية، وبومة المزارع وبومة الاشجار الباهتة، وبومة الاشجار المخططة والبومة الصغيرة وبومة قصيرة الاذن والبومة طويلة الاذن وبعض هذه الانواع مفرخ ومستوطن في الخليج والكويت.

وحول طموح الفريق للتوسع والتطور قالت الكندري نحن بالفريق نعتمد جهودنا الذاتية ولذلك نحتاج الدعم ولا نستغني عنه فنحتاج دائما الى تغيير المستلزمات الخاصة بالفريق ومعدات طائر البوم وستاندات وحواجز وطباعة المنشورات وغيرها من الامور التي تحتاج الى دعم مادي.

وفيما يخص تربية طائر البوم واقتنائه نصحت الكندري بعدم الاقدام على ذلك الا في حالة وجود خبرة ودراية بخصوص هذا الطائر فمن يهوى اقتناءه عليه ان يبحث ويقرأ ويسأل اهل الخبرة ويكتسب معلومات اكثر لان هذا الطائر حساس ويحتاج الى عناية من نوع خاص وأكل من نوع خاص ودرجة حرارة معينة ولا يكفي حبنا لهذا الطائر سببا لتربيته بل يحتاج الكثير حتى يتأهل ليكون مربيا لهذا الطائر.

وتوجهت بالشكر لجريدة « النهار «كونها من المشجعين والداعمين دائما للفريق وجهوده ولا غنى عن وجودهم لإيصال الرسالة والاهداف عن طريق وسائل الاعلام.

