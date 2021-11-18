«عند شارع 9» بجزئه الثاني.. حبكة وأكشن ورؤية جديدة

الخميس Al wanees

لاتزال كاميرا المخرج خالد جمال تصور المشاهد المتبقية من الجزء الثاني لمسلسل «عند شارع 9» وهو من إنتاج «ابيز برودكشن» للإنتاج الفني وهو ضمن باقة عدد من الأعمال الفنية التي انجزتها الشركة المنتجة والتي ستعرض على الشاشات العربية في الأيام المقبلة وأخرى ستعرض في شهر رمضان المقبل والمسلسل تدور أحداثه ضمن قالب اكشن واجتماعي وتشويقي مكون من 8 حلقات فقط وهو من تأليف محمد الكندري وبطولة الفنانة أسمهان توفيق، وعلي جمعة، سلمى سالم وأسامة المزيعل، وأبرار الكويتية، وضاري الرشدان،وغيرهم. وقد تواجدت «النهار» خلال تصوير مشاهد العمل في منطقة الشهداء والتقت مع عدد من نجوم العمل للاطلاع على الشخصيات التي سوف يقدمونها في «عند شارع » بجزئه الثاني والبداية كانت مع الفنان القديرعلي جمعة الذي يتحدث قائلا : عندما طرح عليّ المشاركة في العمل من قبل الكاتب محمد الكندري قلت له من خلال رؤيتي للنص ان العمل لايتم اختزاله في عدد من الحلقات بل يحتاج الى اكثر من ذلك ولذلك نصور الجزء الثاني من «عند شارع » بفضل وجود كم كبير من الاحداث والشخصيات وايضا التطور الدرامي ومن خلال ذلك يتم تحديد العمل اذا كان يستحق عدداً معيناً من الحلقات او اكثر وانا اعتقد ان العمل سيدخل بالجزء الثالث لان المجال فيه مفتوح والعمل ايضا جميل من خلال تفاصيله.

تذليل

واضاف قائلا: الشخصية التي قدمتها وهي شخصية فارس ايضا جدا جميلة واحببتها وانا اشكر الجهة المنتجة لهذا العمل واخص بالذكر الشيخة ابرار الخالد على ما تقوم به من تسخير كل الامكانيات وتذليل كل الصعاب من اجل انجاز المسلسل وايضا اشيد بالمخرج خالد جمال.

اما الفنانة سلمى سالم قالت : اؤدي دور سناء حيث كانت في الجزء الاول الشخصية الطيبة والساذجة وتكون حبيبة الكل واحداثها ايجابية ولكن في الجزء الثاني تحولت في شخصيتها ومن خلال مجريات العمل تكون هناك احداث مشوقة وايضا يتم طرح العديد من الاختلافات التي وجدت في المجتمع ونحاول ان نعالجها باسلوب درامي.

مظلومة

اما الفنانة ابرار الكويتية قالت : اؤدي دور الزوجة المظلومة التي تحملت زوجاً ظالماً وليس لها في الدنيا الا ولدها الذي سيكون محور اهتمامها ومن خلال العمل ستكون هناك العديد من الاحداث المهمة ونتمنى ان ان يتقبل الجمهور هذا العمل. اما الفنانة روان العلي تحدثت عن شخصيتها قائلة : اؤدي شخصية علياء ومن خلال مجريات العمل والخطوط المختلفة للشخصيات المشتركة يكون اهتمامي في مجال معين واسعى الى تحقيق هذا الامر كما تم اللقاء مع الفنان اسامه المزيعل الذي تحدث قائلا : اطل على الجمهور من خلال دور عدنان وهو شخصية يحب العنف ومجرم وهو امتداد للجزء الاول ومن خلال هذا الجزء سيكون الجمهور مع وقفة حول تلك الشخصية ومسارها.

مختلف

اما الفنان ضاري الرشدان قال : شخصيتي في الجزء الثاني مختلف عن الدور الذي اديته في الجزء الاول لانه هناك احداث استدعت ان يكون هناك هذا التغيير وسوف يحس المشاهد في هذا التغيير من خلال شخصية ناصر التي اقدمها في العمل والتطور نحو المسار الايجابي كما اثمن تواجدي مع فنانين كبار مثل الفنانة القديرة اسمهان توفيق وايضا الفنان على جمعة وايضا الفنانين الاخرين الذين اكتسب من خبرتهم في الوسط الفني. والختام كان مع المخرج خالد جمال الذي تحدث عن العمل قائلا : توليت اخراج مسلسل عند شارع بجزئه الثاني بعد ان تولى زميلي المخرج حسين ابل اخراج الجزء الاول حيث ان مسار العمل يتمحور حول حدوث جريمة بالصدفة في شارع ? وحاولنا في الجزء الثاني ان نخرج عن المألوف في الجزء الاول بحيث يتم تعزيز الشخصيات ونركز على الجانب النفسي في الشخصيات ونوضح فيها اسباباً لافعالهم الايجابية والسلبية بالاضافة الى وضع حبكة ورؤية جديدة خاصة ان العمل يصنف بانه «اكشن» ونحاول ان نعالج القضايا المطروحة من مسار مختلف. وبسؤاله عما اذا كان هناك جزء ثالث قال : لم يحدد الى الان اذا كانت هناك اجزاء جديدة مثل الثالث وما بعده من العمل الا في حال طلبت قناة العرض ان تكون هناك اجزاء اخرى من المسلسل.

