فاطمة البنوي تسجل حضوراً قوياً في مصر

الخميس Al wanees

استطاعت فاطمة البنوي في وقت قصير أن تسجل حضوراً قوياً في مصر، وتمثل حضورها في العديد من الأنشطة الفنية، أحدثها اختيارها كعضوة لجنة تحكيم في مسابقة آفاق السينما العربية بـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 التي ستقام في الفترة من 26 نوفمبر حتى 5 ديسمبر، وكذلك مشاركتها كمخرجة في فيلم بلوغ المقرر له افتتاح مسابقة آفاق السينما العربية بالمهرجان، وسبقها دورها الملفت في مسلسل الإثارة والتشويق 60 دقيقة.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية بالإضافة إلى فاطمة البنوي، المخرج المصري تامر محسن والمخرج اللبناني هادي زكّاك. وتعد هذه المشاركة الثانية لـ البنوي في مهرجان القاهرة السينمائي، إذ شاركت لأول مرة في دورته الـ38 كممثلة من خلال فيلم بركة يقابل بركة للمخرج محمود صباغ، والذي نافس في مسابقة آفاق السينما العربية، كما شارك في العديد من المهرجانات الدولية الأخرى، من بينها مهرجاني برلين وتورنتو، وكان ممثلاً للسعودية في جائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية.

فاطمة البنوي ممثلة ومخرجة وكاتبة سعودية، اختارتها مجلة تايم الأميركية ضمن قادة الجيل الجديد في 2018 عن مؤسستها «مشروع القصة الأخرى»، ومؤخراً أُختيرت كعضوة في أول جمعية مهنية للمسرح والفنون الأدائية بالسعودية، لمساهماتها في عالم الفن بشكل عام والمسرح بشكل خاص، إذ أخرجت العديد من العروض المسرحية الاجتماعية والدرامية، والتي سافرت من أجلها محلياً ودولياً لعرض قصصاً إنسانية قلما سُلط الضوء عليها، ما جعل وزارة الخارجية في باريس تمنحها لقب (صوفي كال السعودية) بعد نجاح عرضها «حب السعودية Amours Saoudiennes».

ومن الأعمال التي انتهت البنوي من تصويرها مؤخراً، فيلم طريق 10، من انتاج ام بي سي ستوديوز، وإيمدج ناشيون، وفيلم الأبطال، من انتاج أفلام المها بالتعاون مع lola Arabia.

