نورية الشطي: «spunsprinkles» تجربة بنكهات مختلفة

الخميس Al wanees

يتطلب منك الطموح في الحياة الحافز الذي يساعدك في الوصول إلى هدفك، ودائما ما يسعى الشخص الطموح إلى تحقيق أهدافه دون الاهتمام برأي غيره في هذا الموضوع، كما أنه يصب كل جهده لامتلاك القوة في تحقيقه، سواء أكانت قوة اجتماعية، أو قوة عاطفية، أو قوة نفسية تعطيه ثقة كبيرة في النفس، أو حتى قوة مادية، ويعود هذا الأمر إلى الأمر الذي يطمح ويحب هذا الشخص الوصول إليه، وتعد هذه القوة عنصرا داخليا رهيبا يزرع داخل الإنسان نزعة لكي يحقق الهدف المراد مع تخطي المشاكل والعقبات دون أي تأثير عليه.. التقت «النهار» نوريه الشطي صاحبة مشروع شعر البنات «spun sprinkles» لتحدثنا المزيد عنه:

حدثينا في البداية عن المشروع؟

sunsprinkles مختص بشعر البنات بجميع النكهات بالاضافة الى الزينة وايضا لدينا الكثير من الانواع sprinkles سواء الملون او المخلوط وgliter وملصقات ملونة صالحة للاكل.

عندما بدأنا المشروع كان في البداية عبارة عن بوث نشارك في فعاليات ومهرجانات قبل الـ«كورونا» وايضا مناسبات اعياد الميلاد. وكان افتتاح المحل من المفترض في 2020 شهر 10 ولكن الحمد لله فتحنا خلال الـ«كورونا» وجميع اماكن الاطفال كانت مغلقة فكان باستطاع الاطفال زيارة المحل. ولم نقم باي تجربة شخصية وعندما عادت الحياة الى طبيعتها عدنا لتجربة شعر البنات. ويستطيع اي شخص ان يأتي للمحل ويختار الشكل الذي يريده بالنكهة المفضلة والزينة. بالاضافة عندنا تجارب شخصية. عقب اختيار الشخص الاضافات والنكهة يستطيعوا تزيين شعر البنات بانفسهم واختيار cup او العود.

وماذا بالنسبة للمناسبات؟

لدينا العديد من الاشكال. وكان اول منتج هو القلب في عيد الحب على اساس انها تكون هدية. العلبة على شكل قلب للاحتفاظ بها مع كارت في نفس الوقت. ولدينا ايضا صندوق التوزيعات وفكرة اخرى على شكل علب مجوهرات منها 5 علب او 15 لجميع المناسبات مثل: اعياد الميلاد او السنونية فهي للكبار والصغار.

من اين استوحيتي الفكرة؟

احب شعر البنات وحبيت اطور الفكرة واضيف الزينة والنكهات والاشكال. خصوصا الاشكال التي تصلح للاكل. ودائما انصح الاطفال ان هذه الملصقات صالحة للاكل لشعر البنات فقط وليس للمدرسة او البيت.

هل الملصقات آمنة ليتناولها الاطفال؟

جميع الاشكال مصنوعة من ورق السكر. معظم المكونات التي نتسخدمها تناسب جميع الاطفال. لذا احرص على تقديم منتجات خالية من الجلوتين او زبدة الفول السوداني وحتى الملصقات ليست محلاة لتناسب جميع الاطفال الذين يعانون من اي نوع من الحساسية.

اما الذين لديهم حساسية من الصويا انبههم بعدم تناول sprinkles لانها تحتوي على الصويا. اما gliter , sticker , suger مناسب خالٍ من جلوتين وكل الاشياء وامن على الاطفال.

هل تواكبين الموضة في الملصقات؟

احرص دائما على مواكبة المواسم والاعياد. لدي ملصقات جديدة للشتاء فيها لمعة gliter فمثلا الهالويين والقرقيعان واعياد الميلاد.

بالنسبة للمنتجات محلية او مستوردة؟

السكر داخل الكويت. اما sprinkles والزينة من الخارج.

خظوات شعر البنات؟

اولا اختيار النكهة ثم الشكل وsprinkles،

ما انواع النكهات؟

بالاضافة الى كل موسم ننزل نكهات جديدة ونجدد المنيو سواء فصل الصيف او الشتاء مثل: كارميل وفطيرة التفاح.. وايضا نكهات الاكثر مبيعا تكون دائما موجودة على القائمة.

دائما نشرح للاطفال ليست الواناً بل فيها طعم.

اما النكهات الاكثر مبيعا لدينا مارشميلو وbirthday cake وكارميل وفطيرة التفاح ونكهة العلك والبطيخ والليمون الوردي وpassion fruit وزعفران وهيل واناناس بجوز الهند ومانجو وموهيتو وتفاح اخضر وgumy bear وفيه حموضة بسيطة وbluerassberry مميز ومن اكثر النكهات المفضلة لدي لذا صممت المحل بالوان مشابة له.

شعر البنات معروف باللون الوردي ولكن غيرت الديكور والوان المحل لسببين اولهما ان التوت البري النكهة المفضلة لدي، وثانيا: لاستقطاب الاولاد الصغار حتى لا يقتصر على البنات فقط.. وهناك ملصقات للصبيان مثل: الدنياصور وسوبر هيرو والزرافة وايضا اختيارات sprinkles متنوعة.

ما الهدف من التجربة؟

احرص ان الجميع يشعر بالراحة عند زيارة المكان. كان هدفي ان الناس تعرف فكرة المشروع شعر البنات. واتمنى توسيع المحل ونقدم لعملائنا افكاراً جديدة من شعر البنات ونتوسع في مجال اعياد الميلاد.

الخطوات؟

نضع معلقتين من النكهة في الماكينة على حسب الحجم الذي تريدنه وبعدها نختار الملصقات. وشريكي في المشروع عبد العزيز البالول.

من شجعك والداعم؟

والداي كانا الداعم الاساس لي في المشروع. امي شجعتني ووالدي من الناحية الاستراتيجية. لان المشروع كان في البداية في مخاطرة لانه بعيد عن مجالي المهني. فانا محررة ازياء لمدة 10 سنوات في مجالات الازياء وبعدها كتابة الديجيتال وحاليا اشتغل 5 سنوات مع مجلة vogue العربية وايضا اشتغلت في مجال السوشيال ميديا. كل هذه الاشياء ساعدتني في انشاء spunsprinkles.

طموحك؟

التوسع في مجال اعياد الميلاد.

